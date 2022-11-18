Сборные Аргентины и Уругвая везут на ЧМ-2022 по 900 килограм мяса

Аргентина и Уругвай заранее позаботились о питании своих сборных во время чемпионата мира.
Обе команды везут с собой в Катар по 900 килограм мяса.
Они будут готовить асадо – популярное блюдо в этих странах, которое готовят из кусков мяса, обжаренных на гриле.
- Соперники Аргентины по группе на ЧМ-2022 – Саудовская Аравия, Польша, Мексика.
- Уругвай сыграет с Ганой, Португалией, Южной Кореей.
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Источник: ESPN