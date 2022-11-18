Глушаков: «На ЧМ-2022 буду болеть за Хорватию и Сербию. Они близки России по духу»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022.

«По возможности буду следить за чемпионатом мира. Точно будет много интересных матчей. Я буду болеть за Хорватию и Сербию. Они близки нам по духу», — сказал Глушаков.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию