Глушаков: «На ЧМ-2022 буду болеть за Хорватию и Сербию. Они близки России по духу»

Хватит уже нести всякую чушь. Что такое ДУХ ?
Один крендель годами говорил мы один народ , а потом СВО.
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022.
«По возможности буду следить за чемпионатом мира. Точно будет много интересных матчей. Я буду болеть за Хорватию и Сербию. Они близки нам по духу», — сказал Глушаков.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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