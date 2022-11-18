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    Глушаков: «На ЧМ-2022 буду болеть за Хорватию и Сербию. Они близки России по духу»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022.

    «По возможности буду следить за чемпионатом мира. Точно будет много интересных матчей. Я буду болеть за Хорватию и Сербию. Они близки нам по духу», — сказал Глушаков.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12085

      Алексей З 9 минут назад

      Хватит уже нести всякую чушь. Что такое ДУХ ?
      Один крендель годами говорил мы один народ , а потом СВО.

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