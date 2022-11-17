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    Кавазашвили: «Поляков мы бы поимели и попали на ЧМ-2022. Но нельзя сказать, что без России турнир – говно»

    Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о том, что Россия не сыграет на чемпионате мира 2022 года.

    «Очень хотелось бы посмотреть на сборную Карпина в Катаре. Глубоко разочарован, что наших ребят исключили из списка участников.

    Поляков мы бы поимели в стыках и попали на мундиаль, но увы.

    Турнир жду с большим предвкушением. Нельзя сказать, что ЧМ-2022 без сборной России – говно.

    Наше отсутствие там никто не заметит, если говорить честно», – заявил Кавазашвили.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10799

      alp 8 минут назад

      а мне нравится, как он излагает свою позицию!! чорт возьми!!

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      Рейтинг: +11226

      alex1951 1 час назад

      Анзорчик стал находить общий язык с потребителями Бомбы....
      ,,поимели,,......,,говно,,.......все так по-нашему ,по русски)))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16445

      Fusballer > alex1951 1 час назад

      Ещё бы "гыгыгы" добавил, и один в один бы получилось)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3266

      acor94 2 часа назад

      Мне кажется Левандовски лично поимел был некого Анзора, как минимум дважды. Пусть в совете ветеранов Спартака сказки рассказывает.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +927

      SpartakMoskwa 2 часа назад

      Ничего страшного, не на чм так в другом месте пшеков поимеем

      2
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      Рейтинг: +3266

      acor94 > SpartakMoskwa 2 часа назад

      Уже поимели ракетой на границе. А если начнут рыпаться, погибших будет больше чем 2 гражданских.

      1
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      Рейтинг: +1379

      elessar arnor > acor94 1 час назад

      очередная СВО? заканчивай в стратегии играть

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