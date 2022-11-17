Кавазашвили: «Поляков мы бы поимели и попали на ЧМ-2022. Но нельзя сказать, что без России турнир – говно»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о том, что Россия не сыграет на чемпионате мира 2022 года.

«Очень хотелось бы посмотреть на сборную Карпина в Катаре. Глубоко разочарован, что наших ребят исключили из списка участников.

Поляков мы бы поимели в стыках и попали на мундиаль, но увы.

Турнир жду с большим предвкушением. Нельзя сказать, что ЧМ-2022 без сборной России – говно.

Наше отсутствие там никто не заметит, если говорить честно», – заявил Кавазашвили.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию