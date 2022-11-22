Группа C на ЧМ 2022: состав группы C, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

Состав группы C на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, расписание матчей группы по турам, точное время и даты начала каждого матча.

Состав участников:

Расписание матчей:

1-й тур

Аргентина – Саудовская Аравия, 22 ноября, 13:00. Стадион «Лусаил», Лусаил

Мексика – Польша, 22 ноября, 19:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха

2-й тур

Польша – Саудовская Аравия, 26 ноября, 16:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Аргентина – Мексика, 26 ноября, 22:00. Стадион «Лусаил», Лусаил

3-й тур

Польша – Аргентина, 30 ноября, 22:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха

Саудовская Аравия – Мексика, 30 ноября, 22:00. Стадион «Лусаил», Лусаил

Примечание: время начала матчей московское.

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Календарь чемпионата мира по футболу

Результаты матчей чемпионата мира по футболу