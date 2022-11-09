Группа C на ЧМ 2022: состав группы C, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

Группа C на ЧМ 2022.
Состав участников:
Расписание матчей:
1-й тур
- Аргентина – Саудовская Аравия, 22 ноября, 13:00. Стадион «Лусаил», Лусаил
- Мексика – Польша, 22 ноября, 19:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха
2-й тур
- Польша – Саудовская Аравия, 26 ноября, 16:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян
- Аргентина – Мексика, 26 ноября, 22:00. Стадион «Лусаил», Лусаил
3-й тур
- Польша – Аргентина, 30 ноября, 22:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха
- Саудовская Аравия – Мексика, 30 ноября, 22:00. Стадион «Лусаил», Лусаил
Примечание: время начала матчей московское.