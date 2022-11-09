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    Группа C на ЧМ 2022: состав группы C, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

    Группа C на ЧМ 2022.

    Состав участников:

    Расписание матчей:

    1-й тур

    • Аргентина – Саудовская Аравия, 22 ноября, 13:00. Стадион «Лусаил», Лусаил
    • Мексика – Польша, 22 ноября, 19:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха

    2-й тур

    • Польша – Саудовская Аравия, 26 ноября, 16:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян
    • Аргентина – Мексика, 26 ноября, 22:00. Стадион «Лусаил», Лусаил

    3-й тур

    • Польша – Аргентина, 30 ноября, 22:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха
    • Саудовская Аравия – Мексика, 30 ноября, 22:00. Стадион «Лусаил», Лусаил

    Примечание: время начала матчей московское.

    Источник: «Бомбардир»

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