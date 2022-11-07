Ловрен, Оздоев и Александр Кержаков лайкнули пост с поддержкой Чистякова

Несколько бывших и действующих футболистов «Зенита» поставили лайк под постом вратаря Михаила Кержакова, который выразил поддержку своему одноклубнику.
Пост Кержакова помимо самого Чистякова лайкнул защитник «Зенита» Деян Ловрен, а также бывшие футболисты клуба из Петербурга Александр Кержаков, Магомед Оздоев и Лука Джорджевич.
- Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
- На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
- Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.
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Источник: Бомбардир.ру