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    Ловрен, Оздоев и Александр Кержаков лайкнули пост с поддержкой Чистякова

    Несколько бывших и действующих футболистов «Зенита» поставили лайк под постом вратаря Михаила Кержакова, который выразил поддержку своему одноклубнику.

    Пост Кержакова помимо самого Чистякова лайкнул защитник «Зенита» Деян Ловрен, а также бывшие футболисты клуба из Петербурга Александр Кержаков, Магомед Оздоев и Лука Джорджевич.

    • Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
    • Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17688

      Cleaner 18 минут назад

      Бунт на корабле(в Зените)! Сережа начальникам пожалуется и всех бунтарей из команды попрут...(

      0
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      Рейтинг: +7039

      Беспонтий 25 минут назад

      я в теме+
      ---------
      нельзя валить как на погоду
      тем более кому нибудь в угоду
      без поражений нет побед
      да здравствует фонбет

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