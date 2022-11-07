«Знаю тебя как порядочного и честного человека». Михаил Кержаков поддержал Чистякова

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в соцсетях выразил поддержку своему одноклубнику Дмитрию Чистякову.
«Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы.
Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьeт по репутации человека.
Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!» – написал Кержаков.
- Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
- На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
- Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Бомбардир»