«Знаю тебя как порядочного и честного человека». Михаил Кержаков поддержал Чистякова

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в соцсетях выразил поддержку своему одноклубнику Дмитрию Чистякову.

«Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы.

Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьeт по репутации человека.

Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!» – написал Кержаков.

Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).

На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.

Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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