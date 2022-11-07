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    «Знаю тебя как порядочного и честного человека». Михаил Кержаков поддержал Чистякова

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в соцсетях выразил поддержку своему одноклубнику Дмитрию Чистякову.

    «Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы.

    Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьeт по репутации человека.

    Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!» – написал Кержаков.

    • Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
    • Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26613

      JTherry 1 час назад

      "Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьёт по репутации человека..."
      ...в адрес Орлуши камушек от Кержа-мл...)

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      Рейтинг: +3010

      Ziklop 1 час назад

      но ленивого.

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