Маслов рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2022.

«На чемпионате мира буду болеть за Англию. Мне очень нравится этот футбольный дух, атмосфера, маленькие стадиончики. Я смотрел много документалок: про «Лидс», «Ман Сити», «Тоттенхэм».

У Саутгейта и сборной Англии непростой год? Да, но у кого он выдался простым?» – сказал Маслов.