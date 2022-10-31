Маслов рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2022

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, за какую сборную будет болеть на ЧМ-2022.
«На чемпионате мира буду болеть за Англию. Мне очень нравится этот футбольный дух, атмосфера, маленькие стадиончики. Я смотрел много документалок: про «Лидс», «Ман Сити», «Тоттенхэм».
У Саутгейта и сборной Англии непростой год? Да, но у кого он выдался простым?» – сказал Маслов.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
- Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.
Источник: «Чемпионат»