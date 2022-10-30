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    Леонченко: «У «Локомотива» беда. Но мы выберемся»

    Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко поговорил о ситуации в клубе.

    «14-е место «Локомотива»? Это беда, это данность, которую мы имеем. Мы все понимаем. Думаю, по игре с ЦСКА (0:1) вы видели, что изменения есть. Результат не удовлетворяет.

    Но, судя по работе команды и изменениям, которые сейчас происходят, я думаю, мы выберемся из этой ситуации. Мы прикладываем все усилия для этого», – сказал Леонченко.

    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей.
    • Москвичи установили личный антирекорд по количеству набранных очков после 1-го круга (12).
    • Следующий соперник – «Урал» (6 ноября).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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