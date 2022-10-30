Леонченко: «У «Локомотива» беда. Но мы выберемся»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко поговорил о ситуации в клубе.

«14-е место «Локомотива»? Это беда, это данность, которую мы имеем. Мы все понимаем. Думаю, по игре с ЦСКА (0:1) вы видели, что изменения есть. Результат не удовлетворяет.

Но, судя по работе команды и изменениям, которые сейчас происходят, я думаю, мы выберемся из этой ситуации. Мы прикладываем все усилия для этого», – сказал Леонченко.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей.

Москвичи установили личный антирекорд по количеству набранных очков после 1-го круга (12).

Следующий соперник – «Урал» (6 ноября).

Тоска «Локо» после первого круга: закончили первую половину сезона в зоне стыков, но есть надежда на улучшения