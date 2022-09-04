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    «Нам неправильно задумываться о титуле». Сафонов – о лидерстве «Краснодара»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов призвал команду не думать о титуле РПЛ. Краснодарцы идут в лидерах.

    «Нам неправильно задумываться о чемпионстве. Пока мысли только о следующей игре. Нам тяжело даются эти матчи. Они отнимают много эмоций. Важна химия, которая есть в команде. И чтобы все было в порядке и дальше, важно не думать о чемпионстве. Потому что первая осечка, неудача, может опустить боевой дух команды. Поэтому мы думаем только о следующем матче», – сказал Сафонов.

    • «Краснодар» накануне победил в 8-м туре РПЛ «Сочи» (2:1).
    • Краснодарцы делят лидерство в РПЛ с «Зенитом».
    • Следующий соперник «Краснодара» – ЦСКА (10 сентября).

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    Источник: Metaratings

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    04.09.2022 13:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65881

      portero 15 часов назад

      Надо просто стараться выигрывать, сейчас на фарте очки берём, рано хвост распускать.....

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