«Нам неправильно задумываться о титуле». Сафонов – о лидерстве «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов призвал команду не думать о титуле РПЛ. Краснодарцы идут в лидерах.
«Нам неправильно задумываться о чемпионстве. Пока мысли только о следующей игре. Нам тяжело даются эти матчи. Они отнимают много эмоций. Важна химия, которая есть в команде. И чтобы все было в порядке и дальше, важно не думать о чемпионстве. Потому что первая осечка, неудача, может опустить боевой дух команды. Поэтому мы думаем только о следующем матче», – сказал Сафонов.
- «Краснодар» накануне победил в 8-м туре РПЛ «Сочи» (2:1).
- Краснодарцы делят лидерство в РПЛ с «Зенитом».
- Следующий соперник «Краснодара» – ЦСКА (10 сентября).
Источник: Metaratings