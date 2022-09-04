«Нам неправильно задумываться о титуле». Сафонов – о лидерстве «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов призвал команду не думать о титуле РПЛ. Краснодарцы идут в лидерах.

«Нам неправильно задумываться о чемпионстве. Пока мысли только о следующей игре. Нам тяжело даются эти матчи. Они отнимают много эмоций. Важна химия, которая есть в команде. И чтобы все было в порядке и дальше, важно не думать о чемпионстве. Потому что первая осечка, неудача, может опустить боевой дух команды. Поэтому мы думаем только о следующем матче», – сказал Сафонов.