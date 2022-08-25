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    Лунев прокомментировал состояние своего здоровья. Он выбыл до октября

    Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о восстановлении после травмы.

    • У россиянина выявлено повреждение сухожилия правого бедра.
    • Он травмировался в середине августа и выбыл из строя на 6 недель.

    «Новости по себе: рутинная восстановительная, но необходимая работа в ежедневном режиме. День сурка.

    Можно выйти хоть завтра в общую группу, но есть протокол реабилитации и его нельзя нарушать. Здесь к этому относятся очень серьезно и внимательно.

    Регулярно делаем диагностику состояния ноги, меняют нагрузку, добавляют новые упражнения.

    Ничего не поделать, ищу плюсы и от этой ситуации. Работать и только работать. Эффективнее ещe никто ничего не придумал», – написал Лунев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Лунева

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    Сегодня, 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10544

      alp 2 часа назад

      играет в каждом матче на ноль. отсюда и травмы.

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