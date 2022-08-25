Лунев прокомментировал состояние своего здоровья. Он выбыл до октября

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о восстановлении после травмы.
- У россиянина выявлено повреждение сухожилия правого бедра.
- Он травмировался в середине августа и выбыл из строя на 6 недель.
«Новости по себе: рутинная восстановительная, но необходимая работа в ежедневном режиме. День сурка.
Можно выйти хоть завтра в общую группу, но есть протокол реабилитации и его нельзя нарушать. Здесь к этому относятся очень серьезно и внимательно.
Регулярно делаем диагностику состояния ноги, меняют нагрузку, добавляют новые упражнения.
Ничего не поделать, ищу плюсы и от этой ситуации. Работать и только работать. Эффективнее ещe никто ничего не придумал», – написал Лунев в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Андрея Лунева