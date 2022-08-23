Президент «Демирспора»: «Пусть Балотелли уходит. У нас есть Дзюба»

Президент «Адана Демирспор» Мурат Санжак высказался о возможном уходе Марио Балотелли из клуба.
«Балотелли травмирован. Если же он хочет уйти, то пусть уходит. Уходит один Балотелли — приходит другой. У нас уже есть Дзюба и другие нападающие. Если «Фенербахче» или «Галатасарай» заплатят за него, – пусть забирают», — сказал Санжак.
- Дзюба дебютировал за «Демирспор» в матче с «Фенербахче» (2:4).
- 34-летний россиянин вышел в старте, забил гол и был заменен на 87-й минуте.
- Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore – 7,4.
Источник: De Marke Sports