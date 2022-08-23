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    Президент «Демирспора»: «Пусть Балотелли уходит. У нас есть Дзюба»

    Президент «Адана Демирспор» Мурат Санжак высказался о возможном уходе Марио Балотелли из клуба.

    «Балотелли травмирован. Если же он хочет уйти, то пусть уходит. Уходит один Балотелли — приходит другой. У нас уже есть Дзюба и другие нападающие. Если «Фенербахче» или «Галатасарай» заплатят за него, – пусть забирают», — сказал Санжак.

    • Дзюба дебютировал за «Демирспор» в матче с «Фенербахче» (2:4).
    • 34-летний россиянин вышел в старте, забил гол и был заменен на 87-й минуте.
    • Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore – 7,4.

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    Источник: De Marke Sports

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