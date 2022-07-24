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    Первая лига. «Рубин» проиграл в манеже «Енисею»

    «Енисей» во втором туре Первой лиги победил дома «Рубин». У хозяев голом отметился перешедший из «Тюмени» защитник Вячеслав Бардыбахин.

    У «Рубина» отличился бывший полузащитник системы «Спартака» Солтмурад Бакаев.

    По решению «Енисея» матч был проведен в манеже.

    Россия. Первая лига. 2-й тур

    Енисей (Красноярск) – Рубин (Казань) – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Бардыбахин, 17; 2:0 – Глушков, 27; 2:1 – Бакаев, 33; 2:2 – Кабутов, 55; 3:2 – Воронин, 66.

    Удаления: Бардыбахин, 90 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Первой лиги

    Турнирная таблица Первой лиги

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +626

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      Леня и из пердива вылетит.

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      Рейтинг: +17149

      Garrincha58 1 час назад

      игра смотрелась неплохо намного лучше чем сейчас Химики с Букмекерами

      1
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      Рейтинг: +518

      Zenit40k 2 часа назад

      Скоро такие новости будем читать про Спартак

      0
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      Рейтинг: +2133

      serglider 2 часа назад

      Надо менять Слуцкого... Тот случай когда хороший тренер и хороший клуб просто несовместимы друг с другом!

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      Рейтинг: +16625

      житель СПб 2 часа назад

      Кто там говорил, что Рубин уверенно выйдет с 1 места?! А я говорил обратное. Вот и смотрим пока...

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      Рейтинг: +626

      Сделаны из Дерева > житель СПб 1 час назад

      Максимум 5-7 место будет!

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