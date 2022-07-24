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Первая лига. «Рубин» проиграл в манеже «Енисею»

24 июля 2022, 14:54
5

«Енисей» во втором туре Первой лиги победил дома «Рубин». У хозяев голом отметился перешедший из «Тюмени» защитник Вячеслав Бардыбахин.

У «Рубина» отличился бывший полузащитник системы «Спартака» Солтмурад Бакаев.

По решению «Енисея» матч был проведен в манеже.

Россия. Первая лига. 2-й тур

Енисей (Красноярск) – Рубин (Казань) – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Бардыбахин, 17; 2:0 – Глушков, 27; 2:1 – Бакаев, 33; 2:2 – Кабутов, 55; 3:2 – Воронин, 66.

Удаления: Бардыбахин, 90 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Первой лиги

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Первая лига Енисей Рубин
Комментарии (5)
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житель СПб
1658666585
Кто там говорил, что Рубин уверенно выйдет с 1 места?! А я говорил обратное. Вот и смотрим пока...
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serglider
1658667003
Надо менять Слуцкого... Тот случай когда хороший тренер и хороший клуб просто несовместимы друг с другом!
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Garrincha58
1658667679
игра смотрелась неплохо намного лучше чем сейчас Химики с Букмекерами
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