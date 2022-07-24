Первая лига. «Рубин» проиграл в манеже «Енисею»

Леня и из пердива вылетит.
«Енисей» во втором туре Первой лиги победил дома «Рубин». У хозяев голом отметился перешедший из «Тюмени» защитник Вячеслав Бардыбахин.
У «Рубина» отличился бывший полузащитник системы «Спартака» Солтмурад Бакаев.
По решению «Енисея» матч был проведен в манеже.
Россия. Первая лига. 2-й тур
Енисей (Красноярск) – Рубин (Казань) – 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Бардыбахин, 17; 2:0 – Глушков, 27; 2:1 – Бакаев, 33; 2:2 – Кабутов, 55; 3:2 – Воронин, 66.
Удаления: Бардыбахин, 90 (вторая ж.к.) – нет.