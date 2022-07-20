Дибала объяснил, почему перешел в «Рому» из «Ювентуса»

Нападающий Пауло Дибала прокомментировал переход в «Рому».
«Скорость и решительность, с которыми «Рома» пыталась заполучить меня, стали определяющими.
Я присоединяюсь к команде, которая находится на подъeме. К клубу, который продолжает закладывать прочный фундамент на будущее. И к тренеру Жозе Моуринью, работать с которым будет большой честью для меня.
Играя против «Ромы», я всегда восхищался атмосферой, которую создают болельщики этого клуба», – сказал Дибала.
- Летом у Дибалы закончился контракт с «Ювентусом».
- За 7 сезонов в «Ювентусе» он провел 293 матча, забил 115 голов и сделал 45 ассистов.
- Рыночная стоимость латиноамериканца – 35 миллионов евро.
Источник: сайт «Ромы»