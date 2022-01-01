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«Он очень близок». Семак – о переходе Кассьерры в «Зенит»

Главный тренер «Зентиа» Сергей Семак подтвердил, что форвард «Сочи» Матео Кассьерра перейдет в петербургскую команду.

«Кассьера и Самошников 0 сложно комментировать, но Матео очень близок. Он уже в Санкт-Петербурге. Он нам очень нужен.

Матео нам пригодится, учитывая потерю Юри, форвард нам необходим», – сказал Семак.

  • Кассьерра уже прибыл в Санкт-Петербург.
  • «Зенит» купит колумбийца за 4 миллиона евро.
  • Нападающий забил 14 голов в 22 матчах РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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