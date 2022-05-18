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  • Москалев назначен на матч между «Динамо» и «Сочи», Иванов – на игру за выживание между «Рубином» и «Уфой»

Москалев назначен на матч между «Динамо» и «Сочи», Иванов – на игру за выживание между «Рубином» и «Уфой»

18 мая 2022, 19:54
1

Стали известны арбитры на матчи 30-го тура РПЛ.

21 мая (суббота)

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Мартынов.

«Крылья Советов»«Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Кирилл Силантьев; инспектор – Алексей Тюмин.

ЦСКА – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Николай Левников.

«Динамо»«Сочи»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Рубин»«Уфа»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья – Артур Фeдоров; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Мацюра.

«Арсенал» – «Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Андрей Образко; резервный судья – Артeм Смолин; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Сергей Французов.

«Нижний Новгород»«Зенит»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Химки»«Спартак»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Ахмат Крылья Советов Локомотив ЦСКА Ростов Динамо Сочи Рубин Уфа Арсенал Урал Нижний Новгород Зенит Химки Спартак
Комментарии (1)
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paracetamol
1652898200
Кукуяна разве еще не отстранили? Он же слепой, явных фолов не видит!
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