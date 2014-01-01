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Салихамиджич: «Бавария» не продаст Левандовски «Барселоне» за 50 миллионов. Игрок не уйдет летом»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поговорил о будущем своего форварда Роберта Левандовски. Им интересуется «Барселона».

«Продать Левандовски, если «Барселона» предложит 40-50 миллионов евро? Нет.

Безусловно ли Левандовски останется в клубе летом? Да, у него контракт до 2023 года», – заверил Салихамиджич.

  • Рыночная стоимость форварда – 50 миллионов евро.
  • Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
  • Поляк в «Баварии» с 2014 года.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: твиттер Bayern & Germany

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