Салихамиджич: «Бавария» не продаст Левандовски «Барселоне» за 50 миллионов. Игрок не уйдет летом»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поговорил о будущем своего форварда Роберта Левандовски. Им интересуется «Барселона».

«Продать Левандовски, если «Барселона» предложит 40-50 миллионов евро? Нет.

Безусловно ли Левандовски останется в клубе летом? Да, у него контракт до 2023 года», – заверил Салихамиджич.

Рыночная стоимость форварда – 50 миллионов евро.

Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.

Поляк в «Баварии» с 2014 года.

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