Салихамиджич: «Бавария» не продаст Левандовски «Барселоне» за 50 миллионов. Игрок не уйдет летом»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поговорил о будущем своего форварда Роберта Левандовски. Им интересуется «Барселона».
«Продать Левандовски, если «Барселона» предложит 40-50 миллионов евро? Нет.
Безусловно ли Левандовски останется в клубе летом? Да, у него контракт до 2023 года», – заверил Салихамиджич.
- Рыночная стоимость форварда – 50 миллионов евро.
- Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
- Поляк в «Баварии» с 2014 года.
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Источник: твиттер Bayern & Germany