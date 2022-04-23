Коман выиграл 11-е чемпионство. По ходу карьеры он ни разу не проиграл чемпионат

Для Кингсли Комана очередная победа в чемпионате Германии с «Баварией» стала 11-м чемпионским титулом. На протяжении взрослой карьеры француз ни разу не финишировал в чемпионате ниже первого места.
Началась серия 25-летнего Комана в сезоне-2012/13, когда он дебютировал в «ПСЖ».
- Затем Коман выигрывал чемпионаты Италии («Ювентус») и Германии.
- В сезоне-2015/16 Коман выиграл и Серию А, и Бундеслигу.
- «Бавария» выиграла 10-й подряд чемпионский титул.
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Источник: Бомбардир.ру