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    Семин: «Поехал в Севилью болеть за «Зенит». Будем поддерживать наших ребят!»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посетит матч «Бетис» – «Зенит» в Севилье.

    «Я сам поехал в Севилью болеть за «Зенит». Думаю, у наших есть хорошие шансы пройти в 1/8 финала Лиги Европы. «Зенит» провел хорошие 70 минут и играл на равных у себя дома против «Бетиса». Будем поддерживать наших ребят!» — сказал Семин.

    • «Бетис» победил «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2.
    • Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.
    • Начало – в 23:00 мск.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.02.2022 18:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3630

      raritet 23 февраля, 23:45

      Спасибо Палычу! Чудо человек.

      0
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      Рейтинг: +3885

      Красногорск_Фан 23 февраля, 20:28

      Юрий Палыч, долгих лет. Пример адекватной поддержки наших команд в Европе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      житель СПб 23 февраля, 20:03

      Спасибо, Юрий Павлович!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      kazak1975 23 февраля, 19:35

      Уважуха, Шпалыч.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11239

      Вомбат 23 февраля, 19:03

      Юрий Палыч, вся надежда на вас (не на Семака же нам надеяться)!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59332

      portero 23 февраля, 18:55

      Значит не на всех санкцию наложили...

      1
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      Рейтинг: +11239

      Вомбат > portero 23 февраля, 19:06

      Он профессионал, ездит в разные страны консультировать, так что у него не туристическая виза, а разрешение на пребывание в какой-то европейской стране. Кажется в Италии. Поэтому для него поездки по Европе не проблема.

      3
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      Рейтинг: +14263

      житель СПб > portero 23 февраля, 20:05

      При чем здесь санкции? Для тех, у кого была западная прививка - проблем с посещением не было. А сейчас вообще многие страны снимают ограничения - Швеция, например.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1059

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 23 февраля, 18:54

      Зачет Шпалычу.

      11
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