Семин: «Поехал в Севилью болеть за «Зенит». Будем поддерживать наших ребят!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин посетит матч «Бетис» – «Зенит» в Севилье.

«Я сам поехал в Севилью болеть за «Зенит». Думаю, у наших есть хорошие шансы пройти в 1/8 финала Лиги Европы. «Зенит» провел хорошие 70 минут и играл на равных у себя дома против «Бетиса». Будем поддерживать наших ребят!» — сказал Семин.

«Бетис» победил «Зенит» в Петербурге со счетом 3:2.

Ответный матч состоится завтра, 24 февраля.

Начало – в 23:00 мск.

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