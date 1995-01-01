Алберто и Сергеев дебютировали за «Зенит» в матче с «Бетисом»

«Зенит» принимает «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Во втором тайме на замену вышли нападающие Юри Алберто и Иван Сергеев вместо Клаудиньо и Артема Дзюбы соответственно.
Для бразильца и россиянина это дебют в составе «Зенита» в официальной игре.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
- Ответный матч пройдет через неделю в Испании.
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