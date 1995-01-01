Алберто и Сергеев дебютировали за «Зенит» в матче с «Бетисом»

«Зенит» принимает «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Во втором тайме на замену вышли нападающие Юри Алберто и Иван Сергеев вместо Клаудиньо и Артема Дзюбы соответственно.

Для бразильца и россиянина это дебют в составе «Зенита» в официальной игре.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.

Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

Смотрите Зенит – Бетис и забирайте бесплатно фрибет 2000

«Зенит» пропустил 3 гола до перерыва впервые с августа 2018 года

Семак сделал две замены в перерыве матча «Зенит» – «Бетис»

«Зенит» проигрывает «Бетису» 2:3 после первого тайма