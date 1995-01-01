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    Алберто и Сергеев дебютировали за «Зенит» в матче с «Бетисом»

    «Зенит» принимает «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Во втором тайме на замену вышли нападающие Юри Алберто и Иван Сергеев вместо Клаудиньо и Артема Дзюбы соответственно.

    Для бразильца и россиянина это дебют в составе «Зенита» в официальной игре.

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    «Зенит» пропустил 3 гола до перерыва впервые с августа 2018 года

    Семак сделал две замены в перерыве матча «Зенит» – «Бетис»

    «Зенит» проигрывает «Бетису» 2:3 после первого тайма

    Источник: «Бомбардир»

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