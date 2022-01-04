«Дженоа» ведет переговоры об аренде Миранчука (Ди Марцио)

«Дженоа» определилась с зимними трансферными целями.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб из Генуи работает над переходами игроков «Аталанты» Алексея Миранчука и Роберто Пикколи. «Дженоа» также заинтересован в возвращении форварда «Милана» Кшиштофа Пентека.

Отмечается, что «Дженоа» ведет переговоры об аренде Миранчука. Сообщалось, что тренер клуба Андрей Шевченко считает 26-летнего россиянина главной трансферной целью «Дженоа» в зимнее трансферное окно.