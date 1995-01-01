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    «Дженоа» ведет переговоры об аренде Миранчука (Ди Марцио)

    «Дженоа» определилась с зимними трансферными целями.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб из Генуи работает над переходами игроков «Аталанты» Алексея Миранчука и Роберто Пикколи. «Дженоа» также заинтересован в возвращении форварда «Милана» Кшиштофа Пентека.

    Отмечается, что «Дженоа» ведет переговоры об аренде Миранчука. Сообщалось, что тренер клуба Андрей Шевченко считает 26-летнего россиянина главной трансферной целью «Дженоа» в зимнее трансферное окно.

    • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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