В АПЛ сыграли легионеры из 113 стран. Больше всего – из Франции. Из России – 8 игроков

Daily Mail изучил легионерское представительство в АПЛ за всю ее историю. Оказалось, что в турнире сыграли футболисты из 113 стран. Это более половины стран-членов ФИФА.

Лидирует по представительству Франция (225 игроков). Вторая – Ирландия (192), третья – Испания (157).

Из России, как и из Парагвая, в АПЛ было восемь человек. Это больше, чем из Украины (семь).

По одному игроку в истории АПЛ было из Армении, Буркина-Фасо, ЦАР, Кубы, Фарерских островов, Гамбии, Гибралтара, Гвинеи-Бисау, Кении, Мальты, Мавритании, Омана, Пакистана, Филиппин, Сейшельских островов, Суринама, Танзании.