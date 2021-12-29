В АПЛ сыграли легионеры из 113 стран. Больше всего – из Франции. Из России – 8 игроков

Daily Mail изучил легионерское представительство в АПЛ за всю ее историю. Оказалось, что в турнире сыграли футболисты из 113 стран. Это более половины стран-членов ФИФА.
Лидирует по представительству Франция (225 игроков). Вторая – Ирландия (192), третья – Испания (157).
Из России, как и из Парагвая, в АПЛ было восемь человек. Это больше, чем из Украины (семь).
По одному игроку в истории АПЛ было из Армении, Буркина-Фасо, ЦАР, Кубы, Фарерских островов, Гамбии, Гибралтара, Гвинеи-Бисау, Кении, Мальты, Мавритании, Омана, Пакистана, Филиппин, Сейшельских островов, Суринама, Танзании.
- АПЛ существует с 1992 года.
- Последней новой страной, представленной в лиге, была в марте Мавритания (Абубакар Камара из «Фулхэма»).
- АПЛ транслируется в 212 странах.
Источник: Daily Mail