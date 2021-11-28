АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» и вышел в лидеры, «Лестер» обыграл «Уотфорд», «Эвертон» уступил «Брентфорду»

«Манчестер Сити» в 13-м туре АПЛ оказался сильнее «Вест Хэма». Хозяева забили по голу в каждом из таймов. Они не лидируют в таблице только ввиду дополнительных показателей.

Полузащитник манчестерцев Илкай Гюндоган с начала прошлого сезона АПЛ забил 15 голов не с пенальти. Это лучший показатель среди всех полузащитников лиги.

«Лестер» победил «Уотфорд». Полузащитник Джеймс Мэддисон впервые с января забил в двух матчах подряд.

Англия. АПЛ. 13-й тур

Манчестер Сити – Вест Хэм – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гюндоган,33; 2:0 – Фернандиньо, 90; 2:1 – Ланзини, 90+4.

Лестер – Уотфорд – 4:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Мэддисон, 16; 1:1 – Кинг, 30 (с пенальти); 2:1 – Варди, 34; 3:1 – Варди, 42; 3:2 – Деннис, 61; 4:2 – Лукман, 68.

Брентфорд – Эвертон – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Тони, 24 (с пенальти).

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ