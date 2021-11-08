Шевченко хочет видеть в «Дженоа» Зинченко и Пулишича

Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассчитывает на усиление состава во время зимнего трансферного окна.

По информации Sport Mediaset, украинский специалист уже определил две цели для клуба.

Речь идет о защитнике «Манчестер Сити» Александре Зинченко и вингере «Челси» Кристиане Пулишиче.