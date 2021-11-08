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    Шевченко хочет видеть в «Дженоа» Зинченко и Пулишича

    Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассчитывает на усиление состава во время зимнего трансферного окна.

    По информации Sport Mediaset, украинский специалист уже определил две цели для клуба.

    Речь идет о защитнике «Манчестер Сити» Александре Зинченко и вингере «Челси» Кристиане Пулишиче.

    • Шевченко возглавил «Дженоа» в воскресенье, подписав контракт до 2024 года.
    • Команда идет на 17-м месте в Серии А.
    • В текущем сезоне в активе Зинченко 5 игр, на счету Пулишича 1 гол в 4 матчах.

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    Источник: Sport Mediaset

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    08.11.2021 22:56
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1114

      Frankfurt Am Main 4 минуты назад

      ну началось..

      0
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      Рейтинг: +9141

      Fusballer 36 минут назад

      Может Селюк кого подгонит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6559

      серега кашин 38 минут назад

      так они променяют грандов апл на какой то дженоа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11216

      DeStar 1 час назад

      и мбаппе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1851

      Ziklop 1 час назад

      запросы хороши , но для Дженоа нереально.

      3
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      Рейтинг: +520

      El_Chori 1 час назад

      Больно много хочет)))]

      0
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      Рейтинг: +3789

      FENIX-SL 2 часа назад

      уаъъаъауъхахахахахахаха
      а какой смысл им идти в середняк скучной италии?

      3
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      Рейтинг: +4527

      AtticusFinch > FENIX-SL 1 час назад

      Ахахахаха - ты это гавно в середняки записал?))оно вечно крутится в зоне вылета)))

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