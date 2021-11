«Ювентус» сделал нарезку танцев Куадрадо во время празднования голов

Хуан Куадрадо накануне принес «Ювентусу» победу в матче Серии А против «Фиорентины» (1:0). По этому случаю туринцы подготовили нарезку танцев колумбийца во время празднования голов.

Куадрадо забил «Фиорентине», своему бывшему клубу, в компенсированное время второго тайма.

Saturday Night Panita got us like...(watch until the end to celebrate with us!) #JuveFiorentina #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/tcYaVeYNzP