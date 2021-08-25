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  • «ПСЖ» ищет игрока на замену Мбаппе. Парижане хотят подписать Левандовского или Комана

«ПСЖ» ищет игрока на замену Мбаппе. Парижане хотят подписать Левандовского или Комана

25 августа 2021, 00:50
8

Стало известно, кто может заменить Килиана Мбаппе в «ПСЖ» в случае его ухода из клуба.

По информации GFFN, на выходных руководство парижан провело встречу с агентом Пини Захави, представляющим интересы игроков «Баварии» Роберта Левандовского и Кингсли Комана. Стороны обсудили возможность трансфера этих футболистов.

Представители «ПСЖ» также общались с Захави вечером 23 августа, сообщает журналист Симоне Ровера.

  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
  • Cамому французу мадридцы приготовили контракт на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.
  • Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).

GFFN: «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 160 миллионов

Источник: GFFN
Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 ПСЖ Бавария Левандовски Роберт Коман Кингсли Мбаппе Килиан
Комментарии (8)
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BlackMurder
1629861302
Бредом все несет галимым, усиливать прямого конкурента в лч, да и куда псж столько звезд, что с ними делать? Левандовского в защиту ставить?)
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Fusballer
1629862844
А Дзюба? Возьмите Дзюбу!
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portero
1629870922
Левандосвки это не замена, возраст уже не тот, конечно для чемпионата Франции пойдет.....
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Хейтер Аларм
1629883497
РО-НАЛЬ-ДО!! Требуем его
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Hektor 84
1629891590
Нападающих солить собираются? Лавку усиливают?
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