«ПСЖ» ищет игрока на замену Мбаппе. Парижане хотят подписать Левандовского или Комана

Стало известно, кто может заменить Килиана Мбаппе в «ПСЖ» в случае его ухода из клуба.

По информации GFFN, на выходных руководство парижан провело встречу с агентом Пини Захави, представляющим интересы игроков «Баварии» Роберта Левандовского и Кингсли Комана. Стороны обсудили возможность трансфера этих футболистов.

Представители «ПСЖ» также общались с Захави вечером 23 августа, сообщает журналист Симоне Ровера.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.

Cамому французу мадридцы приготовили контракт на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.

Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).

GFFN: «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 160 миллионов