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    «ПСЖ» ищет игрока на замену Мбаппе. Парижане хотят подписать Левандовского или Комана

    Стало известно, кто может заменить Килиана Мбаппе в «ПСЖ» в случае его ухода из клуба.

    По информации GFFN, на выходных руководство парижан провело встречу с агентом Пини Захави, представляющим интересы игроков «Баварии» Роберта Левандовского и Кингсли Комана. Стороны обсудили возможность трансфера этих футболистов.

    Представители «ПСЖ» также общались с Захави вечером 23 августа, сообщает журналист Симоне Ровера.

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
    • Cамому французу мадридцы приготовили контракт на 6 лет с зарплатой 25 миллионов евро в год.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок мира (160 миллионов евро).

    GFFN: «ПСЖ» отказался продавать Мбаппе в «Реал» за 160 миллионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: GFFN

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