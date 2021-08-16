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    ⚽ Завершился 4-й тур РПЛ. «Зенит» и «Локо» сыграли вничью, «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» победили

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Зобнин, 27.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Нижний Новгород – Уфа – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Агаларов, 48; 1:1 – Кешкеш, 57; 1:2 – Иванов, 65 (с пенальти).

    Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бийол, 8; 0:2 – Чалов, 36; 1:2 – Глебов, 54; 1:3 – Марадишвили, 89.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Уткин, 35; 2:0 – Карапузов, 38; 2:1 – Шиманьски, 48.

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сутормин, 85 (с пенальти); 1:1 – Смолов, 90.

    Удаления: нет – Кузяев, 51.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:2 (3:1)

    Голы: 0:1 – Луценко, 10; 1:1 – Кабелла, 24; 2:1 – Газинский, 29; 3:1 – Кордоба, 37; 3:2 – Луценко, 86.

    Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сергеев, 59; 1:1 – Хван Ин Бом, 63.

    Сочи – Химки – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Барсов, 17; 2:0 – Попов, 54; 3:0 – Попов, 75.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    16.08.2021 22:45
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1487

      Красногорск_Фан 10 часов назад

      Будем болеть за Химки.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24882

      пьяныйхоровод > Красногорск_Фан 6 часов назад

      фсястраназахимки .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7253

      playsh 11 часов назад

      У Химок шансов очень мало,но всё равно удачи Вам,ребята.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12478

      paracetamol 12 часов назад

      Сочи химиков надерет!

      1
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      Рейтинг: +20085

      vladimir-7 15 августа, 16:23

      Бомбардир "молодец", ну хотя бы в заглавии статьи уколоть:
      Простой Локомотив сыграет с ЧЕМПИОНОМ Зенитом, а ВЫЛЕТЕВШИЙ из Лиги конференций Рубин – с Крыльями Советов.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +695

      Kokmarov 15 августа, 12:59

      Крылья, ну пожалуйста, выиграйте у этого лидера и победителя Лиги конференций.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +50572

      portero 15 августа, 10:53

      Надеюсь быки обыграют туляков...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1487

      Красногорск_Фан 15 августа, 09:52

      Если Николич снова будет играть по той же известной , предсказуемой , неэффективной схеме против Зенита - на кол. Надоело уже позорится.
      На то и тренер чтобы против каждого соперника предлагать оптимальные
      решения. Помню Моур пришел в лучшие годы в Реал - вам чего? да куй с ним
      с местом. надо Барселону стабильно обыгрывать! Ну понятно. И хоть не с первого
      раза но так навострился, что аж приятно. А тут анти пример. Стабильно сливаем
      основному конкуренту за медали (2 игры за 6 очков в сезон). Из-за упертого в одну схему тренера, который еще тушуется в самых важных матчах. Хотя 2 года назад умели обыгрывать, играть в ничью (пусть не в каждой игре) и знали как.

      4
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      Рейтинг: +9514

      NewLife 14 августа, 15:38

      Тюбетейка скоро задымится.

      3
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      Рейтинг: +1500

      Sviro 14 августа, 13:26

      Рубин С победой!!

      0
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      Рейтинг: +24882

      пьяныйхоровод > Sviro 6 часов назад

      ??? Ничья ж .

      0
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      Рейтинг: +50572

      portero 14 августа, 13:10

      Сегодня важная встреча, Уфа покажет Нижнему на его место...

      5
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      Рейтинг: +1487

      Красногорск_Фан > portero 15 августа, 09:46

      Пророк

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