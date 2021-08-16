⚽ Завершился 4-й тур РПЛ. «Зенит» и «Локо» сыграли вничью, «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» победили

Россия. РПЛ. 4-й тур
Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Зобнин, 27.
Нижний Новгород – Уфа – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Агаларов, 48; 1:1 – Кешкеш, 57; 1:2 – Иванов, 65 (с пенальти).
Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Бийол, 8; 0:2 – Чалов, 36; 1:2 – Глебов, 54; 1:3 – Марадишвили, 89.
Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Уткин, 35; 2:0 – Карапузов, 38; 2:1 – Шиманьски, 48.
Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Сутормин, 85 (с пенальти); 1:1 – Смолов, 90.
Удаления: нет – Кузяев, 51.
Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:2 (3:1)
Голы: 0:1 – Луценко, 10; 1:1 – Кабелла, 24; 2:1 – Газинский, 29; 3:1 – Кордоба, 37; 3:2 – Луценко, 86.
Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Сергеев, 59; 1:1 – Хван Ин Бом, 63.
Голы: 1:0 – Барсов, 17; 2:0 – Попов, 54; 3:0 – Попов, 75.