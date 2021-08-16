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  • ⚽ Завершился 4-й тур РПЛ. «Зенит» и «Локо» сыграли вничью, «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» победили

⚽ Завершился 4-й тур РПЛ. «Зенит» и «Локо» сыграли вничью, «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» победили

16 августа 2021, 22:45
13

Россия. РПЛ. 4-й тур

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Зобнин, 27.

Текстовая онлайн-трансляция

Нижний Новгород – Уфа – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Агаларов, 48; 1:1 – Кешкеш, 57; 1:2 – Иванов, 65 (с пенальти).

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Бийол, 8; 0:2 – Чалов, 36; 1:2 – Глебов, 54; 1:3 – Марадишвили, 89.

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Уткин, 35; 2:0 – Карапузов, 38; 2:1 – Шиманьски, 48.

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сутормин, 85 (с пенальти); 1:1 – Смолов, 90.

Удаления: нет – Кузяев, 51.

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Арсенал (Тула) – 3:2 (3:1)

Голы: 0:1 – Луценко, 10; 1:1 – Кабелла, 24; 2:1 – Газинский, 29; 3:1 – Кордоба, 37; 3:2 – Луценко, 86.

Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Сергеев, 59; 1:1 – Хван Ин Бом, 63.

Сочи – Химки – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Барсов, 17; 2:0 – Попов, 54; 3:0 – Попов, 75.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Рубин Сочи ЦСКА Динамо Химки Ростов Краснодар Урал Ахмат Уфа Арсенал Крылья Советов Нижний Новгород
Комментарии (13)
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portero
1628935827
Сегодня важная встреча, Уфа покажет Нижнему на его место...
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NewLife
1628944721
Тюбетейка скоро задымится.
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Красногорск_Фан
1629010347
Если Николич снова будет играть по той же известной , предсказуемой , неэффективной схеме против Зенита - на кол. Надоело уже позорится. На то и тренер чтобы против каждого соперника предлагать оптимальные решения. Помню Моур пришел в лучшие годы в Реал - вам чего? да куй с ним с местом. надо Барселону стабильно обыгрывать! Ну понятно. И хоть не с первого раза но так навострился, что аж приятно. А тут анти пример. Стабильно сливаем основному конкуренту за медали (2 игры за 6 очков в сезон). Из-за упертого в одну схему тренера, который еще тушуется в самых важных матчах. Хотя 2 года назад умели обыгрывать, играть в ничью (пусть не в каждой игре) и знали как.
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portero
1629013983
Надеюсь быки обыграют туляков...
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Kokmarov
1629021564
Крылья, ну пожалуйста, выиграйте у этого лидера и победителя Лиги конференций.
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vladimir-7
1629033792
Бомбардир "молодец", ну хотя бы в заглавии статьи уколоть: Простой Локомотив сыграет с ЧЕМПИОНОМ Зенитом, а ВЫЛЕТЕВШИЙ из Лиги конференций Рубин – с Крыльями Советов.
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paracetamol
1629104297
Сочи химиков надерет!
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Plyash
1629107290
У Химок шансов очень мало,но всё равно удачи Вам,ребята.
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Красногорск_Фан
1629109919
Будем болеть за Химки.
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paracetamol
1629174383
Зенит и Зенит 3 в тройке, красота!
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