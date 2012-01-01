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    «Матч ТВ»: Шомуродов будет зарабатывать в «Роме» 2 миллиона за сезон

    Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов близок к переходу в «Рому» на правах аренды.

    По информации «Матч ТВ», 26-летний форвард будет зарабатывать в римском клубе 2 миллиона евро за сезон.

    Ране «Дженоа» согласовала аренду футболиста за 2,5 миллиона евро. В контракте также прописана обязательная опция выкупа за 15 миллионов евро в случае квалификации «Ромы» в ЛЧ на следующий сезон.

    • В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
    • «Рома» в этом сезоне сыграет в Лиге конференций.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13704

      Garrincha58 38 минут назад

      вот вам русские кривоногие берите пример, кто из наших способен на такое....? 2 ляма и в Роме! человек поехал в середняк серии А и теперь пробился в один из грандов, а нашим надо сразу Милан Интер Ювентус они в скажем в Кальяри не ногой за падло

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