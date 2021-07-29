«Матч ТВ»: Шомуродов будет зарабатывать в «Роме» 2 миллиона за сезон

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов близок к переходу в «Рому» на правах аренды.

По информации «Матч ТВ», 26-летний форвард будет зарабатывать в римском клубе 2 миллиона евро за сезон.

Ранее «Дженоа» согласовала аренду футболиста за 2,5 миллиона евро. В контракте также прописана обязательная опция выкупа за 15 миллионов евро в случае квалификации «Ромы» в ЛЧ на следующий сезон.