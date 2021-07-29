«Матч ТВ»: Шомуродов будет зарабатывать в «Роме» 2 миллиона за сезон

Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов близок к переходу в «Рому» на правах аренды.
По информации «Матч ТВ», 26-летний форвард будет зарабатывать в римском клубе 2 миллиона евро за сезон.
Ранее «Дженоа» согласовала аренду футболиста за 2,5 миллиона евро. В контракте также прописана обязательная опция выкупа за 15 миллионов евро в случае квалификации «Ромы» в ЛЧ на следующий сезон.
- В октябре прошлого года Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» за 7,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
- «Рома» в этом сезоне сыграет в Лиге конференций.
Источник: «Матч ТВ»