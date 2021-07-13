Бонуччи и Кьеллини ни разу не были обыграны на Евро-2020

Защитники сборной Италии Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини отметились необычным статистическим достижением на Евро-2020.
Одноклубники по «Ювентусу» ни разу не были обыграны за весь чемпионат Европы, сообщает ESPN.
- Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
- Итальянцы не проиграли в 34-м матче подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.
- Италия – первая команда, победившая в двух сериях пенальти на одном Евро.
«Спи спокойно, мы охраняем тебя». Бонуччи опубликовал фото с Кьеллини и кубком в постели
Источник: ESPN