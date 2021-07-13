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Бонуччи и Кьеллини ни разу не были обыграны на Евро-2020

13 июля 2021, 08:07
9

Защитники сборной Италии Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини отметились необычным статистическим достижением на Евро-2020.

Одноклубники по «Ювентусу» ни разу не были обыграны за весь чемпионат Европы, сообщает ESPN.

  • Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
  • Итальянцы не проиграли в 34-м матче подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.
  • Италия – первая команда, победившая в двух сериях пенальти на одном Евро.

«Спи спокойно, мы охраняем тебя». Бонуччи опубликовал фото с Кьеллини и кубком в постели

Источник: ESPN
Италия. Серия А Италия Ювентус Кьеллини Джорджо Бонуччи Леонардо
Комментарии (9)
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111ax
1626155842
выступили на уровне Неста, Каннаваро, Мальдини
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Garrincha58
1626155991
Смешно!, как их в матче с Испанией легко прошли Ольмо и Мората в одно касание и по центру, как раз между ими обоими
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Давид59
1626158566
По поводу Кьелини я бы так не сказал. В финале его обошёл Сака, после чего Кьелини схватил его за шею и чуть не оторвал голову.
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FanatSerj
1626160249
И приложить фото обязательно где Кьеллини хватает английский уголёк за шкварник )) "Куда собрался статистику мне портить? у меня не проскочишь!"
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Вомбат
1626162716
Это не совсем так, просто, когда от них уходили, он фолили. Вообще, было видно, что они, как Игнашевич в 2018 году, играют на опыте, а скорости совсем уже нет. Вскоре перед Манчини встанет проблема формирования новой линии обороны.
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Fortuna-Kirov
1626202737
Семёнов же ни разу не был не не обыгран!
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zigbert
1626250204
Спорная статистика. Однако нельзя не отметить то что оба защитника несмотря на возраст, сыграли на Евро-2020 супер-надежно.
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