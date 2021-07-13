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    Бонуччи и Кьеллини ни разу не были обыграны на Евро-2020

    Защитники сборной Италии Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини отметились необычным статистическим достижением на Евро-2020.

    Одноклубники по «Ювентусу» ни разу не были обыграны за весь чемпионат Европы, сообщает ESPN.

    • Италия во второй раз в истории выиграла чемпионат Европы.
    • Итальянцы не проиграли в 34-м матче подряд. До повторения мирового рекорда осталась одна игра.
    • Италия – первая команда, победившая в двух сериях пенальти на одном Евро.

    «Спи спокойно, мы охраняем тебя». Бонуччи опубликовал фото с Кьеллини и кубком в постели

    Источник: ESPN

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    13.07.2021 08:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 июля 2021, 11:10

      Спорная статистика. Однако нельзя не отметить то что оба защитника несмотря на возраст, сыграли на Евро-2020 супер-надежно.

      0
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      Рейтинг: +81

      Fortuna-Kirov 13 июля 2021, 21:58

      Семёнов же ни разу не был не не обыгран!

      0
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 13 июля 2021, 10:51

      Это не совсем так, просто, когда от них уходили, он фолили. Вообще, было видно, что они, как Игнашевич в 2018 году, играют на опыте, а скорости совсем уже нет. Вскоре перед Манчини встанет проблема формирования новой линии обороны.

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Вомбат 13 июля 2021, 11:51

      Ачерби вон показал, что хоть сейчас готов. На ближайшие пару лет одна позиция уже закрыта. Нужен ещё один.
      Про сравнение с Игнашевичем - очень метко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Cules2013 13 июля 2021, 13:37

      Бастони второй

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 июля 2021, 10:10

      И приложить фото обязательно где Кьеллини хватает английский уголёк за шкварник ))

      "Куда собрался статистику мне портить? у меня не проскочишь!"

      3
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 13 июля 2021, 09:42

      По поводу Кьелини я бы так не сказал. В финале его обошёл Сака, после чего Кьелини схватил его за шею и чуть не оторвал голову.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2021, 08:59

      Смешно!, как их в матче с Испанией легко прошли Ольмо и Мората в одно касание и по центру, как раз между ими обоими

      1
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    • ...
      Рейтинг: +706

      111ax 13 июля 2021, 08:57

      выступили на уровне Неста, Каннаваро, Мальдини

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