«Кальяри» – о Кокорине: «Исключено. У нас нет к нему интереса»

«Кальяри» не интересуется нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным. Об этом заявил спортивный директор клуба Стефано Капозукка.

Ранее портал Calciomercatoweb сообщил, что россиянин и его одноклубник Лоренцо Венути могут стать частью сделки по вратарю «Кальяри» Алессио Краньо.

«Это исключено. У нас нет к нему интереса», – казал Капозукка.