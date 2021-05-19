«Кальяри» – о Кокорине: «Исключено. У нас нет к нему интереса»

«Кальяри» не интересуется нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным. Об этом заявил спортивный директор клуба Стефано Капозукка.
Ранее портал Calciomercatoweb сообщил, что россиянин и его одноклубник Лоренцо Венути могут стать частью сделки по вратарю «Кальяри» Алессио Краньо.
«Это исключено. У нас нет к нему интереса», – казал Капозукка.
- «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
- «Фиорентина» идет на 13-м месте в Серии А. «Кальяри» – 16-й.
Источник: Sport24