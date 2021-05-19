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  • «Кальяри» – о Кокорине: «Исключено. У нас нет к нему интереса»

«Кальяри» – о Кокорине: «Исключено. У нас нет к нему интереса»

19 мая 2021, 19:16
7

«Кальяри» не интересуется нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным. Об этом заявил спортивный директор клуба Стефано Капозукка.

Ранее портал Calciomercatoweb сообщил, что россиянин и его одноклубник Лоренцо Венути могут стать частью сделки по вратарю «Кальяри» Алессио Краньо.

«Это исключено. У нас нет к нему интереса», – казал Капозукка.

  • «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
  • «Фиорентина» идет на 13-м месте в Серии А. «Кальяри» – 16-й.

Источник: Sport24
Италия. Серия А Кальяри Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (7)
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Алехсбургер.
1621444139
" Это склисс. Он ничей. (Алиса). Папа, давай возьмём склисса — я на нем в школу летать буду!"(С) Кир Булычёв.
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DOCTOR PENALTY
1621448208
Не может быть! )
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Semargl18
1621452843
это очень вежливая интерпритация фразы нах!р нам это г"вно впарить хотят?
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BlackMurderDeco
1621469840
Интересно , а можно просто с ним контракт разорвать? Отступные выплатить и хватит
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Дядя Серёжа
1621472839
Фиорентина мечту о Бышевце воплотила в Кокоше... Всему на земле свой час и своё время...
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vladimir-7
1621487402
Вот Фиорентина попала, заплатив такие деньги, да ещё и ЗП выдавать ему надо, как и куда сбагрить, вот задача.
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Hektor 84
1621578956
Основной кандидат на золотую урну
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