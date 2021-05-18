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    Кокорин может перейти в «Кальяри». «Фиорентина» хочет обменять его на вратаря Краньо

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в «Кальяри».

    По информации Calciomercatoweb, 30-летний россиянин и его одноклубник Лоренцо Венути могут стать частью сделки по вратарю «Кальяри» Алессио Краньо.

    26-летний голкипер оценивается в 20 миллионов евро. Помимо «Фиорентины» на него претендует «Интер».

    • «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
    • «Фиорентина» идет на 13-м месте в Серии А. «Кальяри» – 16-й.

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    Источник: Calciomercatoweb

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии12
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      Рейтинг: +24176

      пьяныйхоровод 37 минут назад

      Наверно решили что вратарь в нападении будет полезнее Кокорина (ну или по крайне мере от тренировок косить не будет).

      1
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      Рейтинг: +1592

      B.G. 1 час назад

      ахахаах )) Саша Кокорин....
      ржу не могу))

      0
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      Рейтинг: +2820

      Oldtrafford83 1 час назад

      Ого, как неожиданно))

      0
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      Рейтинг: +5518

      subbotaspartak 2 часа назад

      Ну постоять то он сможет...

      0
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      Рейтинг: +215

      АХ 2 часа назад

      Агония итальянского футбола...

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      Рейтинг: +12045

      Cules2013 2 часа назад

      а нафиг он Кальяри?

      0
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      Рейтинг: +119

      Venom888 2 часа назад

      Интересная у него теперь судьба, будучи в свое время лидером РФ футбола скатился до низов и теперь сам наверное не понимает, что его ждет дальше, хотя может полные карманы денег блокируют такие мысли в его голове :)

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      Рейтинг: +3345

      momwig_ 2 часа назад

      Чтобы он ушел теперь придется доплатить...

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      Рейтинг: +17663

      vladimir-7 3 часа назад

      Наконец-то, до Фиорентины дошло, куда они вляпались с покупкой у Федуна Кокорина, но возмездие свершится, Италия галочку поставила.

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      Рейтинг: +664

      Untitled-1 3 часа назад

      Берите Романьоли из Спартака) Хорошее усиление!

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