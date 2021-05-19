Кокорин может перейти в «Кальяри». «Фиорентина» хочет обменять его на вратаря Краньо

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в «Кальяри».
По информации Calciomercatoweb, 30-летний россиянин и его одноклубник Лоренцо Венути могут стать частью сделки по вратарю «Кальяри» Алессио Краньо.
26-летний голкипер оценивается в 20 миллионов евро. Помимо «Фиорентины» на него претендует «Интер».
- «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
- «Фиорентина» идет на 13-м месте в Серии А. «Кальяри» – 16-й.
Источник: Calciomercatoweb