Кокорин может перейти в «Кальяри». «Фиорентина» хочет обменять его на вратаря Краньо

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в «Кальяри».

По информации Calciomercatoweb, 30-летний россиянин и его одноклубник Лоренцо Венути могут стать частью сделки по вратарю «Кальяри» Алессио Краньо.

26-летний голкипер оценивается в 20 миллионов евро. Помимо «Фиорентины» на него претендует «Интер».