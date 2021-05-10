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    ⚽ РПЛ. «Урал» примет «Ростов», «Спартак» сыграет с «Химками»

    Сегодня, 10 мая, 29-й тур чемпионата России завершится двумя матчами.

    Сначала «Урал» дома встретится с «Ростовом», а затем «Спартак» в Москве примет «Химки».

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    10 мая, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Химки

    10 мая, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Тамбов – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Харин, 15; 2:0 – Полярус, 18; 2:1 – Архипов, 63; 3:1 – Ильин, 80.

    Сочи – Ротор (Волгоград) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Руденко, 9; 1:1 – Щеткин, 31; 2:1 – Юсупов, 90+1.

    Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

    Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 0:0

    Удаления: нет – Ордец, 74 (вторая ж.к.).

    Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 2:4 (2:0)

    Голы: 1:0 – Хлусевич, 25; 2:0 – Джорджевич, 32; 2:1 – Деспотович, 53 (с пенальти); 2:2 – Макаров, 60; 2:3 – Старфельт, 66; 2:4 – Костюков, 89.

    Удаления: Ткачев, 52 (вторая ж.к.) – нет.

    ЦСКА (Москва) – Краснодар – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Классон, 26; 1:1 – Эджуке, 32; 2:1 – Чалов, 56; 3:1 – Фернандес, 69.

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.05.2021 10:17
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 10 мая 2021, 18:37

      Ростсельмаш реально по всем параметрам продул в этом спарринге Уралу.
      Первый гол - шедевр, это игра до упора, второй тоже считаю настоящим..
      Урал был смелее и интереснее.
      Спасибо за игру командам!
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 мая 2021, 14:00

      для Урала и Ростова интрига пропала Химки тоже особо упираться не станут пойдёт игра так пойдёт, а на нет и суда нет

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Garrincha58 10 мая 2021, 16:10

      Химки хотят личный рекорд улучшить

      11
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 10 мая 2021, 13:39

      Спартаку нужна победа, чего им и желаю!!! У Химок нет никакой мотивации, поэтому им не бояться проиграть, это надо учитывать, а то можно и проиграть!!

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 10 мая 2021, 12:27

      Химики, да надерите же свиней, наконец! Так, чтобы хрюкали на весь футбольный мир!

      2
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 > paracetamol 10 мая 2021, 14:25

      Тебя уже отодрали? Понравилось?

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 10 мая 2021, 12:13

      Только победа !!! С Ахматом можно любого сюрприза ждать,,,сейчас всё зависит только от самих парней не надо смотреть как сыграют другие,

      0
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 10 мая 2021, 11:25

      Спартаку нужна победа. Тогда с Ахматом можно и в ничью.))

      0
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      Рейтинг: +2919

      Play 10 мая 2021, 10:40

      Блин, пацаны, что за фигня, вторую неделю не могу зайти на бомбардир, всё время на сайт лиги ставок попадаю. Что случилось? Что делать?

      -1
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > Play 10 мая 2021, 11:26

      У меня, тоже вторую неделю, не отмечаются уведомления и частенько зависает.

      0
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Play 10 мая 2021, 15:05

      При заходе на "Бомбардир" ты попадаешь на рекламную плашку "Лиги ставок". В углу должен быть крестик. На него нажимаешь - и ты на "Бомбардире".

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > vladik12 10 мая 2021, 19:54

      ты такой умный....)))

      0
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Янвapь 69 10 мая 2021, 22:34

      Ты здесь решаешь, кому место, кому - нет?

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 9 мая 2021, 06:49

      Хоть какая то интрига сохраняется - я бы назвал это драчкой не за серебро,а битвой за евробабки ,имея ввиду Лигу Ч. А дальше там - печалька.....
      Своему Динамо ,скажу так, прогресс определенный был,но аппетит приходит во время еды.....
      Мы увидели столько упущенных возможностей,стольто косяков...и как итог непопадание в кубки,а могли бы....вроде,как застеснялись подвинуть своих именитых земляков...

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      Рейтинг: +8835

      vladik12 8 мая 2021, 12:32

      Что ни матч, то интересно.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 мая 2021, 11:00

      Сегодня у Тамбова будут очки.

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Persona_non_Grata 10 мая 2021, 11:16

      Свое очко не сберег, чего теперь за чужое переживаешь?

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