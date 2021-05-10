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  • ⚽ РПЛ. «Урал» примет «Ростов», «Спартак» сыграет с «Химками»

⚽ РПЛ. «Урал» примет «Ростов», «Спартак» сыграет с «Химками»

10 мая 2021, 10:17
17

Сегодня, 10 мая, 29-й тур чемпионата России завершится двумя матчами.

Сначала «Урал» дома встретится с «Ростовом», а затем «Спартак» в Москве примет «Химки».

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)

10 мая, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Химки

10 мая, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Тамбов – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Харин, 15; 2:0 – Полярус, 18; 2:1 – Архипов, 63; 3:1 – Ильин, 80.

Сочи – Ротор (Волгоград) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Руденко, 9; 1:1 – Щеткин, 31; 2:1 – Юсупов, 90+1.

Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 0:0

Удаления: нет – Ордец, 74 (вторая ж.к.).

Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 2:4 (2:0)

Голы: 1:0 – Хлусевич, 25; 2:0 – Джорджевич, 32; 2:1 – Деспотович, 53 (с пенальти); 2:2 – Макаров, 60; 2:3 – Старфельт, 66; 2:4 – Костюков, 89.

Удаления: Ткачев, 52 (вторая ж.к.) – нет.

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Классон, 26; 1:1 – Эджуке, 32; 2:1 – Чалов, 56; 3:1 – Фернандес, 69.

Текстовая онлайн-трансляция

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Тамбов Сочи Ротор Зенит Уфа Локомотив Краснодар ЦСКА Ростов Химки Урал Арсенал Рубин Спартак Динамо
Комментарии (17)
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Боцман59rus
1620374416
Сегодня у Тамбова будут очки.
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vladik12
1620466360
Что ни матч, то интересно.
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alex1951
1620532182
Хоть какая то интрига сохраняется - я бы назвал это драчкой не за серебро,а битвой за евробабки ,имея ввиду Лигу Ч. А дальше там - печалька..... Своему Динамо ,скажу так, прогресс определенный был,но аппетит приходит во время еды..... Мы увидели столько упущенных возможностей,стольто косяков...и как итог непопадание в кубки,а могли бы....вроде,как застеснялись подвинуть своих именитых земляков...
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Play
1620632440
Блин, пацаны, что за фигня, вторую неделю не могу зайти на бомбардир, всё время на сайт лиги ставок попадаю. Что случилось? Что делать?
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mamba9090909
1620635120
Спартаку нужна победа. Тогда с Ахматом можно и в ничью.))
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slavа0508
1620637993
Только победа !!! С Ахматом можно любого сюрприза ждать,,,сейчас всё зависит только от самих парней не надо смотреть как сыграют другие,
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paracetamol
1620638873
Химики, да надерите же свиней, наконец! Так, чтобы хрюкали на весь футбольный мир!
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Sviro
1620643179
Спартаку нужна победа, чего им и желаю!!! У Химок нет никакой мотивации, поэтому им не бояться проиграть, это надо учитывать, а то можно и проиграть!!
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Garrincha58
1620644432
для Урала и Ростова интрига пропала Химки тоже особо упираться не станут пойдёт игра так пойдёт, а на нет и суда нет
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GoLenaStop
1620661051
Ростсельмаш реально по всем параметрам продул в этом спарринге Уралу. Первый гол - шедевр, это игра до упора, второй тоже считаю настоящим.. Урал был смелее и интереснее. Спасибо за игру командам! РОСТСЕЛЬМАШ!!!
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