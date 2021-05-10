⚽ РПЛ. «Урал» примет «Ростов», «Спартак» сыграет с «Химками»

Сегодня, 10 мая, 29-й тур чемпионата России завершится двумя матчами.
Сначала «Урал» дома встретится с «Ростовом», а затем «Спартак» в Москве примет «Химки».
Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону)
10 мая, 16:30 мск
10 мая, 19:00 мск
Ахмат (Грозный) – Тамбов – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Харин, 15; 2:0 – Полярус, 18; 2:1 – Архипов, 63; 3:1 – Ильин, 80.
Сочи – Ротор (Волгоград) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Руденко, 9; 1:1 – Щеткин, 31; 2:1 – Юсупов, 90+1.
Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0
Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 0:0
Удаления: нет – Ордец, 74 (вторая ж.к.).
Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 2:4 (2:0)
Голы: 1:0 – Хлусевич, 25; 2:0 – Джорджевич, 32; 2:1 – Деспотович, 53 (с пенальти); 2:2 – Макаров, 60; 2:3 – Старфельт, 66; 2:4 – Костюков, 89.
Удаления: Ткачев, 52 (вторая ж.к.) – нет.
ЦСКА (Москва) – Краснодар – 3:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Классон, 26; 1:1 – Эджуке, 32; 2:1 – Чалов, 56; 3:1 – Фернандес, 69.