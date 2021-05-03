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    ⚽ РПЛ. «Арсенал» в Туле примет «Спартак»

    Сегодня, 3 мая, состоится заключительный матч 28-го тура РПЛ.

    Тульский «Арсенал» дома сыграет с московским «Спартаком». Начало встречи – в 16:30 мск.

    Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)

    3 мая, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Деспотович, 15; 2:0 – Ин Бом, 80.

    Удаления: Самошников, 54 – нет.

    Ротор (Волгоград) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Щеткин, 23.

    ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мрзляк, 66; 1:1 – Чалов, 71.

    Краснодар – Сочи – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нобоа, 6 (с пенальти); 1:1 – Стоцкий, 59; 1:2 – А. Заболотный, 86; 1:3 – Нобоа, 90+4.

    Удаления: Кабелла, 79 (вторая ж.к.) – нет.

    Химки – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Конате, 10.

    Удаления: Трошечкин, 15 – нет.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Тамбов – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Полоз, 70; 2:0 – Хашимото, 78.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 6:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Дзюба, 19; 2:0 – Азмун, 39; 3:0 – Азмун, 45; 4:0 – Азмун, 46; 5:0 – Дзюба, 51; 5:1 – Камано, 56; 6:1 – Малком, 67.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2021 10:15
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 2 мая 2021, 16:19

      зинки сегодня обломятся 1-2, с Уфой ничья 1-1, а за Тамбов уже заявлены игроки мадридского Реала третий состав, но и их хватит засунуть выскочек за поребрик.

      6
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      Рейтинг: +14466

      playsh > silver29 2 мая 2021, 17:59

      Вашими устами,да мёд пить.Но мысли Ваши мне очень симпатичны.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 2 мая 2021, 12:55

      Его оформил в первом туре проститутка Казарцев....

      3
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      ...
      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > Боцман59rus 2 мая 2021, 13:06

      Его оформил Зенит, в 19 туре.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > Боцман59rus 2 мая 2021, 14:22

      Дядько, табэ обманули. Ты не боцман. Просто - гламурный полудурок. Это если по-культурному излагать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Дедуктор 2 мая 2021, 15:06

      А я не по культурному шлю тебя на йук

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 2 мая 2021, 10:53

      Кобылы совсем плохи, беременные что-ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 2 мая 2021, 10:12

      А это уе...ще, под названием РПЛ, еще не закрыли??? Я надеялся что пока я был в командировке, эту помойку опечатали!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > Сильвербой 2 мая 2021, 11:28

      А ТВОЯ команда что делает в этом уё..ще? Играли бы в АПЛ. Тогда не заморачивал бы свою дебильную голову этим уё..щем.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14466

      playsh > Сильвербой 2 мая 2021, 17:54

      Короткая командировочка была,похоже,у Вас.Подальше и на подольше отъехать надобно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 2 мая 2021, 08:59

      Федотов надрал Гачаренку как гроссмейстер перворазрядника.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор > paracetamol 2 мая 2021, 14:27

      Не слишком умные слова. Т.е., совсем не умные. Матч был великолепный. В полном смысле этого слова. Хороши были и те, и другие. Только, одним повезло забить пару супер-голов, а другим - нет. Если матчей, подобных Краснодар-Сочи, будет больше, то это только на пользу РПЛ.

      2
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      Рейтинг: +5219

      ААМ 2 мая 2021, 07:55

      Вот вам и Сочи на пороге ЛЕ. Кто бы мог подумать.

      1
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      Рейтинг: +7878

      Томик > ААМ 3 мая 2021, 15:05

      Кто бы мог подумать? Да кто угодно после первого же матча со "Спартаком".

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 1 мая 2021, 13:12

      Краснодар сегодня Сочи обыграет, подложит свинью по соседству, любят у нас то Ростову облом сделать , то Ростов нам....

      Быкам ничего не светит, а вот Сочи нужны ЕК...

      3
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > portero 1 мая 2021, 13:43

      Вот только ЕК Сочи не нужны:)

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > portero 2 мая 2021, 09:00

      Кишка тонка у быков, коровами стали.

      3
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > paracetamol 3 мая 2021, 14:44

      Зачем так грубо, бычки еще не выросли.....
      А то что Сочи проиграли, это очень хорошо, у соседей хороший шанс на ЕК, у бычков то давно нет шанса ....

      1
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