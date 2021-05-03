⚽ РПЛ. «Арсенал» в Туле примет «Спартак»

Сегодня, 3 мая, состоится заключительный матч 28-го тура РПЛ.
Тульский «Арсенал» дома сыграет с московским «Спартаком». Начало встречи – в 16:30 мск.
Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур
Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)
3 мая, 16:30 мск
Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Деспотович, 15; 2:0 – Ин Бом, 80.
Удаления: Самошников, 54 – нет.
Ротор (Волгоград) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Щеткин, 23.
ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Мрзляк, 66; 1:1 – Чалов, 71.
Голы: 0:1 – Нобоа, 6 (с пенальти); 1:1 – Стоцкий, 59; 1:2 – А. Заболотный, 86; 1:3 – Нобоа, 90+4.
Удаления: Кабелла, 79 (вторая ж.к.) – нет.
Химки – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Конате, 10.
Удаления: Трошечкин, 15 – нет.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Тамбов – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Полоз, 70; 2:0 – Хашимото, 78.
Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 6:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Дзюба, 19; 2:0 – Азмун, 39; 3:0 – Азмун, 45; 4:0 – Азмун, 46; 5:0 – Дзюба, 51; 5:1 – Камано, 56; 6:1 – Малком, 67.
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