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⚽ РПЛ. «Арсенал» в Туле примет «Спартак»

3 мая 2021, 10:15
17

Сегодня, 3 мая, состоится заключительный матч 28-го тура РПЛ.

Тульский «Арсенал» дома сыграет с московским «Спартаком». Начало встречи – в 16:30 мск.

Чемпионат России. РПЛ. 28-й тур

Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)

3 мая, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Деспотович, 15; 2:0 – Ин Бом, 80.

Удаления: Самошников, 54 – нет.

Ротор (Волгоград) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Щеткин, 23.

ЦСКА (Москва) – Уфа – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Мрзляк, 66; 1:1 – Чалов, 71.

Краснодар – Сочи – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Нобоа, 6 (с пенальти); 1:1 – Стоцкий, 59; 1:2 – А. Заболотный, 86; 1:3 – Нобоа, 90+4.

Удаления: Кабелла, 79 (вторая ж.к.) – нет.

Химки – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Конате, 10.

Удаления: Трошечкин, 15 – нет.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Тамбов – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Полоз, 70; 2:0 – Хашимото, 78.

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Дзюба, 19; 2:0 – Азмун, 39; 3:0 – Азмун, 45; 4:0 – Азмун, 46; 5:0 – Дзюба, 51; 5:1 – Камано, 56; 6:1 – Малком, 67.

Текстовая онлайн-трансляция

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак Рубин Динамо Сочи Ростов Химки Краснодар Урал Ахмат ЦСКА Ротор Уфа Арсенал Тамбов
Комментарии (17)
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portero
1619863962
Краснодар сегодня Сочи обыграет, подложит свинью по соседству, любят у нас то Ростову облом сделать , то Ростов нам....
Быкам ничего не светит, а вот Сочи нужны ЕК...
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ААМ
1619931349
Вот вам и Сочи на пороге ЛЕ. Кто бы мог подумать.
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paracetamol
1619935199
Федотов надрал Гачаренку как гроссмейстер перворазрядника.
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Сильвербой
1619939560
А это уе...ще, под названием РПЛ, еще не закрыли??? Я надеялся что пока я был в командировке, эту помойку опечатали!!!
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paracetamol
1619942005
Кобылы совсем плохи, беременные что-ли?
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Боцман59rus
1619949323
Его оформил в первом туре проститутка Казарцев....
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