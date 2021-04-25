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  • ⚽ РПЛ. «Спартак» и ЦСКА сыграют в дерби, «Рубин» примет «Краснодар»

⚽ РПЛ. «Спартак» и ЦСКА сыграют в дерби, «Рубин» примет «Краснодар»

25 апреля 2021, 11:29
26

Сегодня, 25 апреля, 27-й тур РПЛ продолжится четырьмя матчами. Начнется программа в Уфе, где одноименный клуб примет «Сочи».

Затем одновременно начнутся встречи «Спартак»ЦСКА и «Ростов»«Арсенал».

Завершат день «Рубин» и «Краснодар».

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Уфа – Сочи

25 апреля, 14:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула)

25 апреля, 16:30 мск

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва)

25 апреля, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Краснодар

25 апреля, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Садулаев, 11; 1:1 – Аугустыняк, 58.

Зенит (Санкт-Петербург) – Ротор (Волгоград) – 6:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кверквелия (в свои ворота), 45+2; 2:0 – Малком, 56; 3:0 – Мостовой, 65; 4:0 – Дзюба, 75; 5:0 – Ерохин, 77; 6:0 – Сутормин, 87.

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Химки – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Глушенков, 90+1.

Тамбов – Локомотив (Москва) – 2:5 (1:1)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 40; 1:1 – Алиев, 45+2; 1:2 – Смолов, 47; 1:3 – Крыховяк, 60; 1:4 – Мурило, 74; 2:4 – Кайков, 79; 2:5 – Рыбус, 80.

Текстовая онлайн-трансляция

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Спартак ЦСКА Рубин Динамо Ростов Сочи Химки Краснодар Ахмат Урал Арсенал Ротор Уфа Тамбов
Комментарии (26)
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Боцман59rus
1619256737
Очень предсказуемый по результатам тур и открывает его Гей-парочка со стажем.
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slavа0508
1619259357
Сегодня даже и посмотреть особо нечего всё как заранее понятно ,,, только Урал -Ахмат борьба ожидается,,
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petrucho-spb
1619262012
Урал-ахмат 1-2,Зенит ротор 3-0, Динамо-химки 2-1,Тамбов локо 0-2, Уфа-Сочи 0-1,Ростов-арсенал 3-1, Спартак-цска 2-3,Рубин-краснодар 1-0.
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Kollljan
1619344511
Сегодня Кони затопчут Спартак.
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GoLenaStop
1619344866
ЭФЭ - С..и 1-2, РНД-А 2-1, С-Ц 2-2, Р-К 1-2 Всем хороших просмотров и положительных эмоций!+++ Вербное вск. Любви, терпения и удачи!
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paracetamol
1619346138
Ганчаренке надо как-то оправдывать свое назначение или на йух!
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mamba9090909
1619346932
Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку. Инцидент произошел в районе Орехово-Зуевского проезда на юго-востоке столицы в ночь на воскресенье. Как сообщили источники в правоохранительных органах, в драке участвовало около 150 фанатов из нескольких крупных фанатских объединений. ---------------------------------------------------------------------------- Дикари.
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GoLenaStop
1619357577
Сп -Ц, командам желаю ничухи!!! Хи...
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вальтер79
1619357712
эххх знатное дерби нас ожидает отличной игры парни и тем и тем адекватный болела из Питера
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petrucho-spb
1619358157
Нападение у Спартака ++++
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