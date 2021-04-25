⚽ РПЛ. «Спартак» и ЦСКА сыграют в дерби, «Рубин» примет «Краснодар»

Сегодня, 25 апреля, 27-й тур РПЛ продолжится четырьмя матчами. Начнется программа в Уфе, где одноименный клуб примет «Сочи».
Затем одновременно начнутся встречи «Спартак» – ЦСКА и «Ростов» – «Арсенал».
Завершат день «Рубин» и «Краснодар».
Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур
25 апреля, 14:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула)
25 апреля, 16:30 мск
Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва)
25 апреля, 16:30 мск
25 апреля, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Садулаев, 11; 1:1 – Аугустыняк, 58.
Зенит (Санкт-Петербург) – Ротор (Волгоград) – 6:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Кверквелия (в свои ворота), 45+2; 2:0 – Малком, 56; 3:0 – Мостовой, 65; 4:0 – Дзюба, 75; 5:0 – Ерохин, 77; 6:0 – Сутормин, 87.
Динамо (Москва) – Химки – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Глушенков, 90+1.
Тамбов – Локомотив (Москва) – 2:5 (1:1)
Голы: 0:1 – Крыховяк, 40; 1:1 – Алиев, 45+2; 1:2 – Смолов, 47; 1:3 – Крыховяк, 60; 1:4 – Мурило, 74; 2:4 – Кайков, 79; 2:5 – Рыбус, 80.