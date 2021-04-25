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    ⚽ РПЛ. «Спартак» и ЦСКА сыграют в дерби, «Рубин» примет «Краснодар»

    Сегодня, 25 апреля, 27-й тур РПЛ продолжится четырьмя матчами. Начнется программа в Уфе, где одноименный клуб примет «Сочи».

    Затем одновременно начнутся встречи «Спартак»ЦСКА и «Ростов»«Арсенал».

    Завершат день «Рубин» и «Краснодар».

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Уфа – Сочи

    25 апреля, 14:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула)

    25 апреля, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва)

    25 апреля, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Краснодар

    25 апреля, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Садулаев, 11; 1:1 – Аугустыняк, 58.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ротор (Волгоград) – 6:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кверквелия (в свои ворота), 45+2; 2:0 – Малком, 56; 3:0 – Мостовой, 65; 4:0 – Дзюба, 75; 5:0 – Ерохин, 77; 6:0 – Сутормин, 87.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Химки – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Глушенков, 90+1.

    Тамбов – Локомотив (Москва) – 2:5 (1:1)

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 40; 1:1 – Алиев, 45+2; 1:2 – Смолов, 47; 1:3 – Крыховяк, 60; 1:4 – Мурило, 74; 2:4 – Кайков, 79; 2:5 – Рыбус, 80.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    25.04.2021 11:29
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 25 апреля 2021, 16:42

      Нападение у Спартака ++++

      0
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      Рейтинг: +1444

      вальтер79 25 апреля 2021, 16:35

      эххх знатное дерби нас ожидает отличной игры парни и тем и тем адекватный болела из Питера

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 25 апреля 2021, 16:32

      Сп -Ц, командам желаю ничухи!!!
      Хи...

      0
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 25 апреля 2021, 13:35

      Фанаты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку. Инцидент произошел в районе Орехово-Зуевского проезда на юго-востоке столицы в ночь на воскресенье. Как сообщили источники в правоохранительных органах, в драке участвовало около 150 фанатов из нескольких крупных фанатских объединений.
      ----------------------------------------------------------------------------
      Дикари.

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 25 апреля 2021, 13:22

      Ганчаренке надо как-то оправдывать свое назначение или на йух!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 25 апреля 2021, 13:01

      ЭФЭ - С..и 1-2, РНД-А 2-1, С-Ц 2-2, Р-К 1-2
      Всем хороших просмотров и положительных эмоций!+++
      Вербное вск.
      Любви, терпения и удачи!

      4
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > GoLenaStop 25 апреля 2021, 15:55

      ЭФЭ - С, Мой пргнз 1-2, рез. - 2-3 Ставка сложилась!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3961

      Kollljan 25 апреля 2021, 12:55

      Сегодня Кони затопчут Спартак.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > Kollljan 25 апреля 2021, 13:22

      Правильно сделают.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3554

      CSKA57 > Kollljan 25 апреля 2021, 15:04

      Не думаю! Десять человек из-за различных травм играть не смогут! Причем, это те, на которых команда рассчитывала..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 24 апреля 2021, 14:00

      Урал-ахмат 1-2,Зенит ротор 3-0, Динамо-химки 2-1,Тамбов локо 0-2, Уфа-Сочи 0-1,Ростов-арсенал 3-1, Спартак-цска 2-3,Рубин-краснодар 1-0.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > petrucho-spb 24 апреля 2021, 15:53

      минус матч

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > petrucho-spb 24 апреля 2021, 18:30

      +1 очко за угаданный результат. присоединяйтесь .проверьте себя .угаданный счёт +3, угаданный счёт в разнице мячей +2 и и угаданный результат +1.Ради интереса, чем грязью поливать друг друга)))

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > пьяныйхоровод 24 апреля 2021, 21:31

      так мы сами себе хозяева

      1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > petrucho-spb 25 апреля 2021, 12:05

      Я в следующем туре поддержу тебя с удовольствием. Согласен, чем сраться друг с другом, лучше перенести баталии на это поле.

      4
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      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > пьяныйхоровод 25 апреля 2021, 12:06

      видимо этим конкурсом на кокошандры букмекерам наступили

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      arekins67 > petrucho-spb 25 апреля 2021, 13:08

      кто заинтересован в прогнозах - предлагай выйти в чат на основной ветке, там отписаться, и поиграть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol > petrucho-spb 25 апреля 2021, 13:23

      Сильно промазал по вчерашним матчам.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > petrucho-spb 25 апреля 2021, 14:45

      за 4 матча 2 очка не густо, )))))

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > paracetamol 25 апреля 2021, 16:06

      не то слово)))

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > petrucho-spb 25 апреля 2021, 16:07

      Уфа-Сочи угаданная разница мячей +2 очка

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > petrucho-spb 26 апреля 2021, 17:37

      Итого три угаданных результата +3 балла и +2 балла за угаданную разницу мячей. Всего 5 баллов. А так как никто не играл всем технарь и я выиграл))))

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 24 апреля 2021, 13:15

      Сегодня даже и посмотреть особо нечего всё как заранее понятно ,,, только Урал -Ахмат борьба ожидается,,

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 24 апреля 2021, 12:32

      Очень предсказуемый по результатам тур и открывает его Гей-парочка со стажем.

      1
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > Боцман59rus 24 апреля 2021, 15:29

      И какой же стаж у Урала с Ахматом?

      2
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат > mamba9090909 24 апреля 2021, 16:24

      Это оно про гей-драму про фанатов свинтака ))))))

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