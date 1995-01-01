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    Роналду пропустит матч с «Аталантой» из-за травмы

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в ближайшем матче.

    «В составе не будет важного игрока. Роналду пропустит матч с «Аталантой» из-за повреждения мышцы-сгибателя бедра. Слишком рискованно было бы задействовать его в Бергамо.

    Мы надеемся, что Криштиану будет готов к среде. Проблема возникла после игры с «Дженоа». На этой неделе он не смог работать в полную силу, поэтому мы решили не рисковать. В старте выйдет Дибала», – сказал главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.

    • В этом сезоне Роналду забил 32 гола и сделал четыре ассиста в 37 матчах.
    • «Аталанта» примет «Ювентус» в воскресенье в 16:00 мск.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 14:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9721

      Hektor 84 2 часа назад

      Походу летом будет трансфер. Не хрен было повязку и футболку бросать.

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