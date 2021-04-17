Роналду пропустит матч с «Аталантой» из-за травмы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в ближайшем матче.

«В составе не будет важного игрока. Роналду пропустит матч с «Аталантой» из-за повреждения мышцы-сгибателя бедра. Слишком рискованно было бы задействовать его в Бергамо.

Мы надеемся, что Криштиану будет готов к среде. Проблема возникла после игры с «Дженоа». На этой неделе он не смог работать в полную силу, поэтому мы решили не рисковать. В старте выйдет Дибала», – сказал главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.