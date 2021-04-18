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    ⚽ РПЛ. «Сочи» примет ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Уфой»

    Сегодня, 18 апреля, четырьмя матчами завершится 26-й тур РПЛ.

    В 12:00 мск «Урал» примет в Екатеринбурге «Рубин». Спустя два часа в Туле начнется матч «Арсенал»«Тамбов».

    В 16:30 мск ЦСКА встретится на выезде с «Сочи». «Спартак» и «Уфа» закроют программу тура в 19:00 мск.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)

    18 апреля, 12:00 мск

    Арсенал (Тула) – Тамбов

    18 апреля, 14:00 мск

    Сочи – ЦСКА (Москва)

    18 апреля, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Уфа

    18 апреля, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Химки – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Харин, 25; 2:0 – Ильин, 44; 3:0 – Мелкадзе, 65; 3:1 – Идову, 88.

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Камано, 4; 2:0 – Жемалетдинов, 6; 2:1 – Хаджикадунич, 33; 3:1 – Крыховяк, 65 (с пенальти); 4:1 – Эдер, 90.

    Удаления: нет – Гигович, 53 (вторая ж.к.).

    Ротор (Волгоград) – Динамо (Москва) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Фомин, 57; 0:2 – Ордец, 76; 0:3 – Н'Жи, 90+1.

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ионов, 7; 2:0 – Ионов, 61; 2:1 – Азмун, 76; 2:2 – Мостовой, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    18.04.2021 10:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 18 апреля 2021, 19:17

      Похоже убивают Спартак, к 10 минуте уже 2 жёлтые карточки

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 18 апреля 2021, 11:26

      Уфа,все сегодня с вами!

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > mopecekca 18 апреля 2021, 12:33

      Мой калимотив никому не интересен,правда я не знаю что это,но против скулящего Спартака сейчас все!!!

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Спартач80 18 апреля 2021, 12:35

      Ты это у себя перед зеркалом спрашиваешь? )))))

      12
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Спартач80 18 апреля 2021, 12:43

      Я думал ты дурак,а тут вообще беда... с какими то левыми проводницами которые что то делают под судеек...бл@ть что это))))))
      Мой тебе совет лечись!

      13
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Спартач80 18 апреля 2021, 12:49

      ))))))))))))))) Дурачок)))))))))))))))))))Что мы бы делали без вас здесь))))))

      13
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 18 апреля 2021, 11:06

      Победы Сочи, Уралу и Уфе!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 18 апреля 2021, 06:47

      Господа, а вам не кажется, что "Бомбардир" зае.ал количеством рекламы?

      3
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      ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife > Добрый Бобер 18 апреля 2021, 10:58

      Кажется !

      1
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      ...
      Рейтинг: +2322

      Январь 59 > Добрый Бобер 18 апреля 2021, 10:59

      Не просто задолбал, а превысил все полномочия, мало того что реклама на всю страницу, так её и не подвинешь сразу.

      1
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      ...
      Рейтинг: +101

      сштык > Добрый Бобер 18 апреля 2021, 11:16

      наверное дёжку пробили за рекламу, так что тут надо терпеть она поганая навязчивая везде, не только на этом сайте.

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 17 апреля 2021, 15:14

      Первый гол завит с нарушением правил и красная карточка вообще удивила. Игрок выбивает мяч идёт накладка со стороны игрока Ахмата, удаляют игрока Химки .

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 17 апреля 2021, 14:13

      Ахмат -Химки 1-2
      Локо-Ростов 2-0
      Динамо-Ротор 3-1
      Зенит-Краснодар 2-0
      Урал-Рубин 2-1
      Спартак-Уфа 2-0
      За угаданный результат 3 балла, за угаданную разницу мячей 2 балла, за угаданный результат 1 балл. Кто хочет зарубиться и проверить себя?))) Пишите здесь и потом подсчитаем

      Сочи-Цска 3-2

      Арсенал-Тамбов 1-1

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      Рейтинг: +2322

      Январь 59 17 апреля 2021, 13:38

      Этот тур не будет скучный. Локо-Ростов и Сочи -ЦСКА явные самые важные матчи тура. Ещё год назад центровая игра была бы Краснодар Зенит, сегодня эта игра (я болею за быков) не вызывает никакого интереса. Смотреть очередной расстрел инвалидов из крупнокалиберного оружия- не интересно. А ждать от быков той игры к которой мы привыкли уже не представляю возможным.

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