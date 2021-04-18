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⚽ РПЛ. «Сочи» примет ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Уфой»

18 апреля 2021, 10:42
15

Сегодня, 18 апреля, четырьмя матчами завершится 26-й тур РПЛ.

В 12:00 мск «Урал» примет в Екатеринбурге «Рубин». Спустя два часа в Туле начнется матч «Арсенал»«Тамбов».

В 16:30 мск ЦСКА встретится на выезде с «Сочи». «Спартак» и «Уфа» закроют программу тура в 19:00 мск.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)

18 апреля, 12:00 мск

Арсенал (Тула) – Тамбов

18 апреля, 14:00 мск

Сочи – ЦСКА (Москва)

18 апреля, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Уфа

18 апреля, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Химки – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Харин, 25; 2:0 – Ильин, 44; 3:0 – Мелкадзе, 65; 3:1 – Идову, 88.

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Камано, 4; 2:0 – Жемалетдинов, 6; 2:1 – Хаджикадунич, 33; 3:1 – Крыховяк, 65 (с пенальти); 4:1 – Эдер, 90.

Удаления: нет – Гигович, 53 (вторая ж.к.).

Ротор (Волгоград) – Динамо (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Фомин, 57; 0:2 – Ордец, 76; 0:3 – Н'Жи, 90+1.

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Ионов, 7; 2:0 – Ионов, 61; 2:1 – Азмун, 76; 2:2 – Мостовой, 86.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив ЦСКА Сочи Рубин Ростов Краснодар Химки Динамо Ахмат Урал Арсенал Уфа Ротор Тамбов
Комментарии (15)
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Январь 59
1618655896
Этот тур не будет скучный. Локо-Ростов и Сочи -ЦСКА явные самые важные матчи тура. Ещё год назад центровая игра была бы Краснодар Зенит, сегодня эта игра (я болею за быков) не вызывает никакого интереса. Смотреть очередной расстрел инвалидов из крупнокалиберного оружия- не интересно. А ждать от быков той игры к которой мы привыкли уже не представляю возможным.
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petrucho-spb
1618658001
Ахмат -Химки 1-2 Локо-Ростов 2-0 Динамо-Ротор 3-1 Зенит-Краснодар 2-0 Урал-Рубин 2-1 Спартак-Уфа 2-0 За угаданный результат 3 балла, за угаданную разницу мячей 2 балла, за угаданный результат 1 балл. Кто хочет зарубиться и проверить себя?))) Пишите здесь и потом подсчитаем Сочи-Цска 3-2 Арсенал-Тамбов 1-1
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petrucho-spb
1618661663
Первый гол завит с нарушением правил и красная карточка вообще удивила. Игрок выбивает мяч идёт накладка со стороны игрока Ахмата, удаляют игрока Химки .
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Добрый Бобер
1618717638
Господа, а вам не кажется, что "Бомбардир" зае.ал количеством рекламы?
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paracetamol
1618733205
Победы Сочи, Уралу и Уфе!
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zra78
1618734416
Уфа,все сегодня с вами!
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mdu86
1618762620
Похоже убивают Спартак, к 10 минуте уже 2 жёлтые карточки
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