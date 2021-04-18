⚽ РПЛ. «Сочи» примет ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Уфой»

Сегодня, 18 апреля, четырьмя матчами завершится 26-й тур РПЛ.

В 12:00 мск «Урал» примет в Екатеринбурге «Рубин». Спустя два часа в Туле начнется матч «Арсенал» – «Тамбов».

В 16:30 мск ЦСКА встретится на выезде с «Сочи». «Спартак» и «Уфа» закроют программу тура в 19:00 мск.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)

18 апреля, 12:00 мск

Арсенал (Тула) – Тамбов

18 апреля, 14:00 мск

Сочи – ЦСКА (Москва)

18 апреля, 16:30 мск

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Спартак (Москва) – Уфа

18 апреля, 19:00 мск

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Ахмат (Грозный) – Химки – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Харин, 25; 2:0 – Ильин, 44; 3:0 – Мелкадзе, 65; 3:1 – Идову, 88.

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Камано, 4; 2:0 – Жемалетдинов, 6; 2:1 – Хаджикадунич, 33; 3:1 – Крыховяк, 65 (с пенальти); 4:1 – Эдер, 90.

Удаления: нет – Гигович, 53 (вторая ж.к.).

Ротор (Волгоград) – Динамо (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Фомин, 57; 0:2 – Ордец, 76; 0:3 – Н'Жи, 90+1.

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Ионов, 7; 2:0 – Ионов, 61; 2:1 – Азмун, 76; 2:2 – Мостовой, 86.

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