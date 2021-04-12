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    ⚽ Завершился 25-й тур РПЛ. «Локомотив» обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Сочи», Гончаренко дебютировал с поражения в «Краснодаре»

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Химки – Тамбов – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Глушаков, 60.

    Уфа – Ахмат (Грозный) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мрзляк, 13; 2:0 – Анхель, 36 (в свои ворота); 3:0 – Милетич, 54.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Йевтич, 73.

    Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Чаушич, 62.

    Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Погребняк, 43; 1:1 – Ордец, 47; 1:2 – Захарян, 71; 2:2 – Погребняк, 75.

    Удаления: Шиманьски, 56 – нет.

    Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бурмистров, 58; 1:1 – Азмун, 63; 1:2 – Азмун, 80.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Камано, 22; 2:0 – Смолов, 45+1.

    Удаления: нет – Айртон, 45.

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Ротор (Волгоград) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Эджуке, 45; 2:0 – Рондон, 70.

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    12.04.2021 22:25
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 12 апреля 2021, 17:53

      если кони реально претендуют на е.кубки -просто обязаны Ротор обыграть

      1
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 12 апреля 2021, 15:40

      На победу Ротора коэффициент 11, но как-то не верится что такое может случиться, но 1000 можно кинуть по приколу...

      2
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      ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище > portero 12 апреля 2021, 17:58

      Если с Ротором очки не набирать коням, тогда с кем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1444

      вальтер79 12 апреля 2021, 11:59

      ну что по ходу олич опять победит и возьмет свои три очка))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 11 апреля 2021, 19:12

      Только не Зенит примет Сочи - а наоборот!

      2
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 11 апреля 2021, 18:38

      Неожиданный результат Зенит-Сочи... Ничейка уплыла...
      А, Урал - молодцы!
      С ув.

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 11 апреля 2021, 17:00

      Гончаренко СДЕБЮТИРОВАЛ!

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 11 апреля 2021, 15:30

      Быки опять просирают....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero 11 апреля 2021, 13:20

      Ждем от Быков победы, надеюсь Гончаренко их настроит на игру...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 11 апреля 2021, 13:18

      Опечатка... не Зенит примет Сочи, а наоборот.

      2
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      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан > portero 11 апреля 2021, 13:34

      Мы тоже примем перед просмотром )) Сегодня сплошь принципиальные матчи

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 10 апреля 2021, 20:57

      ... Ничего, переживем!
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!!

      1
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