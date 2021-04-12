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  • ⚽ Завершился 25-й тур РПЛ. «Локомотив» обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Сочи», Гончаренко дебютировал с поражения в «Краснодаре»

⚽ Завершился 25-й тур РПЛ. «Локомотив» обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Сочи», Гончаренко дебютировал с поражения в «Краснодаре»

12 апреля 2021, 22:25
18

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Химки – Тамбов – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Глушаков, 60.

Уфа – Ахмат (Грозный) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мрзляк, 13; 2:0 – Анхель, 36 (в свои ворота); 3:0 – Милетич, 54.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Йевтич, 73.

Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Чаушич, 62.

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Погребняк, 43; 1:1 – Ордец, 47; 1:2 – Захарян, 71; 2:2 – Погребняк, 75.

Удаления: Шиманьски, 56 – нет.

Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Бурмистров, 58; 1:1 – Азмун, 63; 1:2 – Азмун, 80.

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Камано, 22; 2:0 – Смолов, 45+1.

Удаления: нет – Айртон, 45.

Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА (Москва) – Ротор (Волгоград) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Эджуке, 45; 2:0 – Рондон, 70.

Текстовая онлайн-трансляция

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Динамо Локомотив Сочи Ростов Рубин Краснодар Химки Ахмат Урал Ротор Арсенал Уфа Тамбов
Комментарии (18)
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GoLenaStop
1618064011
Уфа - круто гайки завернули!.. Хорошая, яркая игра! После первого тайма - +++!!!
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Ziklop
1618072663
событие дня : на сайте убили двух алармов!
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GoLenaStop
1618077456
... Ничего, переживем! РОСТСЕЛЬМАШ!!!!
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portero
1618136336
Опечатка... не Зенит примет Сочи, а наоборот.
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portero
1618136424
Ждем от Быков победы, надеюсь Гончаренко их настроит на игру...
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portero
1618144210
Быки опять просирают....
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житель СПб
1618157575
Только не Зенит примет Сочи - а наоборот!
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вальтер79
1618217975
ну что по ходу олич опять победит и возьмет свои три очка))))
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portero
1618231247
На победу Ротора коэффициент 11, но как-то не верится что такое может случиться, но 1000 можно кинуть по приколу...
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Рубинище
1618239238
если кони реально претендуют на е.кубки -просто обязаны Ротор обыграть
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