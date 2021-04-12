⚽ Завершился 25-й тур РПЛ. «Локомотив» обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Сочи», Гончаренко дебютировал с поражения в «Краснодаре»

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур
Гол: 1:0 – Глушаков, 60.
Уфа – Ахмат (Грозный) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Мрзляк, 13; 2:0 – Анхель, 36 (в свои ворота); 3:0 – Милетич, 54.
Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Йевтич, 73.
Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Чаушич, 62.
Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Погребняк, 43; 1:1 – Ордец, 47; 1:2 – Захарян, 71; 2:2 – Погребняк, 75.
Удаления: Шиманьски, 56 – нет.
Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:0)
Голы: 1:0 – Бурмистров, 58; 1:1 – Азмун, 63; 1:2 – Азмун, 80.
Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Камано, 22; 2:0 – Смолов, 45+1.
Удаления: нет – Айртон, 45.
ЦСКА (Москва) – Ротор (Волгоград) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Эджуке, 45; 2:0 – Рондон, 70.