⚽ Завершился 24-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА победили, «Краснодар» разгромно проиграл

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Ротор (Волгоград) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 21; 0:2 – Жемалетдинов, 79.

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Краснодар – Ахмат (Грозный) – 0:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Харин, 5; 0:2 – Семенов, 49; 0:3 – Бериша, 51; 0:4 – Бериша, 68; 0:5 – Ионов, 90+3 (в свои ворота).

Рубин (Казань) – Сочи – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кварацхелия, 71.

Динамо (Москва) – Уфа – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Лесовой, 10; 2:0 – Тюкавин, 28; 3:0 – Нойштедтер, 52; 4:0 – Комличенко, 61 (с пенальти).

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Погребняк, 13; 2:0 – Гаджимурадов, 85.

Тамбов – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Архипов, 16 (с пенальти); 1:1 – Влашич, 26 (с пенальти); 1:2 – Рондон, 52 (с пенальти).

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Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Мозес, 23; 1:1 – Маслов, 27; 2:1 – Махатадзе, 32; 2:2 – Соболев, 44; 2:3 – Соболев, 58.

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Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Караваев, 45+2; 2:0 – Мостовой, 90+2.

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