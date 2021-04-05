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    ⚽ Завершился 24-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА победили, «Краснодар» разгромно проиграл

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Ротор (Волгоград) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 21; 0:2 – Жемалетдинов, 79.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Ахмат (Грозный) – 0:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Харин, 5; 0:2 – Семенов, 49; 0:3 – Бериша, 51; 0:4 – Бериша, 68; 0:5 – Ионов, 90+3 (в свои ворота).

    Рубин (Казань) – Сочи – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кварацхелия, 71.

    Динамо (Москва) – Уфа – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лесовой, 10; 2:0 – Тюкавин, 28; 3:0 – Нойштедтер, 52; 4:0 – Комличенко, 61 (с пенальти).

    Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Погребняк, 13; 2:0 – Гаджимурадов, 85.

    Тамбов – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Архипов, 16 (с пенальти); 1:1 – Влашич, 26 (с пенальти); 1:2 – Рондон, 52 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Мозес, 23; 1:1 – Маслов, 27; 2:1 – Махатадзе, 32; 2:2 – Соболев, 44; 2:3 – Соболев, 58.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Караваев, 45+2; 2:0 – Мостовой, 90+2.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2021 23:10
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 5 апреля 2021, 23:41

      следующий тур -бомба!
      Спартак-Локо
      Рубин-Ростов
      ...остальное предсказуемо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 5 апреля 2021, 18:48

      Надо напинать под зад этим, что из грязи хотят в князи!

      -1
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 5 апреля 2021, 17:16

      надеемся все, что реально примет их в себя

      0
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      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 5 апреля 2021, 15:49

      Зениту нужно быть осторожнее , Химки могут уперется, если будете пешком ходить, потеряем очки

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh > Ловкий Бубен 5 апреля 2021, 16:37

      Уже жим-жим?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен > playsh 5 апреля 2021, 17:01

      Нет - это предостережение от недооценки соперника: тобишь "..Химки гамно , .. мы их раздавим", и т.д. осторожность - признак интеллекта, а не страха

      2
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      Рейтинг: +14466

      playsh > Ловкий Бубен 5 апреля 2021, 17:20

      Ну да,чуть ниже я написал тоже самое,только в другом контексте.
      Как здорово,что в Питере есть такие адекватные люди,которые без всякой обиды на мой "жим-жим" ответили спокойно и достойно,уважуха Вам полная.Ну и удачной,красивой игры всем нам.

      4
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 5 апреля 2021, 15:18

      Спартак вчера красиво победил, значит Зениту, кровь из носа, нужна победа.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14466

      playsh > mamba9090909 5 апреля 2021, 16:38

      Логика железная.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100

      9зверь9 5 апреля 2021, 15:18

      верим в Химки))!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 апреля 2021, 14:32

      А кто судит игру?

      0
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      ...
      Рейтинг: +14466

      playsh > maygli 5 апреля 2021, 16:34

      В поле Шадыханов Павел,на бровке Алексей Ширяев и Наиль Сейфетдинов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан 5 апреля 2021, 14:04

      Зенит конечно сильнее. Но осечка сделает чемпионат куда интересней. Так что может таки да? Помогите так сказать зрелищности игр )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 5 апреля 2021, 13:17

      Зенит-Чемпион !!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > _Marqella_ 5 апреля 2021, 13:23

      Если действующий то да,а вот дальше, скорей да чем нет,но пару команд против будут до конца

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife > _Marqella_ 5 апреля 2021, 13:49

      Дутый !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > NewLife 5 апреля 2021, 14:00

      пф...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife > _Marqella_ 5 апреля 2021, 14:00

      Проткнула ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > _Marqella_ 5 апреля 2021, 17:16

      а брюгге?

      0
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 5 апреля 2021, 13:14

      Ждём СЕНСАЦИЮ!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife > DOCTOR PENALTY 5 апреля 2021, 14:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ждешь выигрыш синита ?)))

      -4
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > DOCTOR PENALTY 5 апреля 2021, 16:10

      Зенит-Химки 10-0. Согласен. Ждем.

      0
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      Рейтинг: +14466

      playsh > neveldomha 5 апреля 2021, 16:29

      Распарило тебя,однако,шутник.

      1
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