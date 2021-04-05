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  • ⚽ Завершился 24-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА победили, «Краснодар» разгромно проиграл

⚽ Завершился 24-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА победили, «Краснодар» разгромно проиграл

5 апреля 2021, 23:10
36

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Ротор (Волгоград) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 21; 0:2 – Жемалетдинов, 79.

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Ахмат (Грозный) – 0:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Харин, 5; 0:2 – Семенов, 49; 0:3 – Бериша, 51; 0:4 – Бериша, 68; 0:5 – Ионов, 90+3 (в свои ворота).

Рубин (Казань) – Сочи – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кварацхелия, 71.

Динамо (Москва) – Уфа – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Лесовой, 10; 2:0 – Тюкавин, 28; 3:0 – Нойштедтер, 52; 4:0 – Комличенко, 61 (с пенальти).

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Погребняк, 13; 2:0 – Гаджимурадов, 85.

Тамбов – ЦСКА (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Архипов, 16 (с пенальти); 1:1 – Влашич, 26 (с пенальти); 1:2 – Рондон, 52 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 2:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Мозес, 23; 1:1 – Маслов, 27; 2:1 – Махатадзе, 32; 2:2 – Соболев, 44; 2:3 – Соболев, 58.

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Химки – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Караваев, 45+2; 2:0 – Мостовой, 90+2.

Текстовая онлайн-трансляция

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Сочи ЦСКА Динамо Ростов Химки Рубин Краснодар Урал Ахмат Арсенал Ротор Уфа Тамбов
Комментарии (36)
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Shamil79
1617564248
хороший тур...Спартак показал зрелищную игру...да и ЦСКА на коне!!!
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paracetamol
1617569931
Опять Гинер все купил. 3 пенальти!
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a_who
1617595924
Ну да...ну да... конюшня побила лежачего.
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Добрый Бобер
1617612756
Если к 70-й минуте будет ничья, то судья назначит пенальти в ворота "Химок".
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Plyash
1617617348
Шансов,к сожалению конечно, у Химочек практически нет.Слишком велика мотивация у Зенита.Но если взять за основу психологию,то вот эта непонятная суточная пауза может сыграть злую шутку с Питерцами.Легко можно перегореть,расслабиться или уверовать в лёгкую прогулку на поле.Но психолог в команде свой,разумеется,тоже имеется.Подождём-с.
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DOCTOR PENALTY
1617617676
Ждём СЕНСАЦИЮ!!!
Ответить
_Marqella_
1617617878
Зенит-Чемпион !!!!
Ответить
maygli
1617622367
А кто судит игру?
Ответить
9зверь9
1617625111
верим в Химки))!
Ответить
paracetamol
1617637698
Надо напинать под зад этим, что из грязи хотят в князи!
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