Гасперини: «Миранчук отлично сыграл с «Вероной»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отметил игру российского полузащитника Алексея Миранчука в матче 28-го тура Серии А против «Вероны».

Хавбек вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты.

Команда из Бергамо победила со счетом 2:0.

«Мы уже использовали схему 4-2-3-1 в этом сезоне, но по ходу матчей, а не с начала. У нас был один доступный нападающий, но зато много атакующих полузащитников.

Мне нужно было попробовать Миранчука, и он отлично сыграл», – сказал Гасперини.