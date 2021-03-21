Гасперини: «Миранчук отлично сыграл с «Вероной»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отметил игру российского полузащитника Алексея Миранчука в матче 28-го тура Серии А против «Вероны».
- Хавбек вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты.
- Команда из Бергамо победила со счетом 2:0.
«Мы уже использовали схему 4-2-3-1 в этом сезоне, но по ходу матчей, а не с начала. У нас был один доступный нападающий, но зато много атакующих полузащитников.
Мне нужно было попробовать Миранчука, и он отлично сыграл», – сказал Гасперини.
Источник: Football Italia