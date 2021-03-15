Коман приехал на тренировку «Баварии» на «Мерседесе». Француза не пустили на парковку и оштрафуют

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман нарушил правила внутреннего распорядка. Он приехал на тренировку на «Мерседесе», что не предусмотрено корпоративным договором.

Футболисты могут передвигаться только на служебных автомобилях «Ауди», личные машины запрещены. Такое решение было озвучено спортивным директором Хасаном Салихамиджичем в январе 2020 года.

Комана на парковку не пустили. Француза оштрафуют на 50 тысяч евро.