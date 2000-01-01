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    Коман приехал на тренировку «Баварии» на «Мерседесе». Француза не пустили на парковку и оштрафуют

    Нападающий «Баварии» Кингсли Коман нарушил правила внутреннего распорядка. Он приехал на тренировку на «Мерседесе», что не предусмотрено корпоративным договором.

    Футболисты могут передвигаться только на служебных автомобилях «Ауди», личные машины запрещены. Такое решение было озвучено спортивным директором Хасаном Салихамиджичем в январе 2020 года.

    Комана на парковку не пустили. Француза оштрафуют на 50 тысяч евро.

    • Следующим клубом Комана может стать «Челси».
    • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
    • По информации Kicker, Коман отказался продлить контракт с мюнхенским клубом до 2026 года.

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    Источник: Bild

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