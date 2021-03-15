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  • Коман приехал на тренировку «Баварии» на «Мерседесе». Француза не пустили на парковку и оштрафуют

Коман приехал на тренировку «Баварии» на «Мерседесе». Француза не пустили на парковку и оштрафуют

15 марта 2021, 19:39
8

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман нарушил правила внутреннего распорядка. Он приехал на тренировку на «Мерседесе», что не предусмотрено корпоративным договором.

Футболисты могут передвигаться только на служебных автомобилях «Ауди», личные машины запрещены. Такое решение было озвучено спортивным директором Хасаном Салихамиджичем в январе 2020 года.

Комана на парковку не пустили. Француза оштрафуют на 50 тысяч евро.

  • Следующим клубом Комана может стать «Челси».
  • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
  • По информации Kicker, Коман отказался продлить контракт с мюнхенским клубом до 2026 года.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 Бавария Коман Кингсли
Комментарии (8)
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vladik12
1615827660
Выпороть не забудьте, немчура.
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Nerlinger
1615830050
на 3апоре надо было ехать. Ни кто не посмел бы остановить
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Давид59
1615830885
Наверняка у них очень нехилый договор с Ауди. И миллионные штрафы за нарушение. Так что Коман х**ню сморозил.
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Боцман59rus
1615833781
Если личного контракта нет и никаких бонусов не получает от клуба или производителя - слать всех и Хасана тоже)))
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klimovich
1615837455
В том числе поэтому они всех и вылюбливают. Дисциплина во всем. Вспомнилась история про Роя Кина, кажется. Может, кстати, тут и читал. Отвесил молодому футболеру подзатыльник и накричал, когда тот приехал на тренировку на новой тачке круче, чем у Роя (а у него было что-то просто норм. Условное ауди/фольцваген из данной новости). Доходчиво объяснил, чтобы такое больше никогда не повторялось. И сделал это, мне кажется, не потому, что ему завидно было, а потому, что нефиг выставлять свои бабки напоказ на работе. Приехал тренироваться - тут все равны, а если не равны, то только за счет заслуг на поле.
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Venom888
1615839045
Это все хорошо) только это для него это как для нас 1000 рублей))
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Добрый Бобер
1615878571
Почему "Ауди", а не БМВ?
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ItalianFootball
1615966338
Белый гелик..... фи.
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