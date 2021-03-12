Коман может перейти из «Баварии» в «Челси»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман заинтересовал «Челси», утверждает Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб видит в 24-летнем футболисте замену для Кристиана Пулишича, если он решит уйти.

Сам француз ранее заявлял о желании попробовать свои силы в АПЛ. Помимо «Челси» на него претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».