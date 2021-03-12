Коман может перейти из «Баварии» в «Челси»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман заинтересовал «Челси», утверждает Daily Mail.
По информации источника, лондонский клуб видит в 24-летнем футболисте замену для Кристиана Пулишича, если он решит уйти.
Сам француз ранее заявлял о желании попробовать свои силы в АПЛ. Помимо «Челси» на него претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
- Коман в текущем сезоне провел за «Баварию» 27 матчей, забил шесть голов и сделал 13 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
- По информации Kicker, вингер отказался продлить контракт с мюнхенским клубом до 2026 года.
Источник: Daily Mail