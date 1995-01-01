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    Коман может перейти из «Баварии» в «Челси»

    Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман заинтересовал «Челси», утверждает Daily Mail.

    По информации источника, лондонский клуб видит в 24-летнем футболисте замену для Кристиана Пулишича, если он решит уйти.

    Сам француз ранее заявлял о желании попробовать свои силы в АПЛ. Помимо «Челси» на него претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    • Коман в текущем сезоне провел за «Баварию» 27 матчей, забил шесть голов и сделал 13 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.
    • По информации Kicker, вингер отказался продлить контракт с мюнхенским клубом до 2026 года.

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    Источник: Daily Mail

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