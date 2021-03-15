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  • ⚽ Завершился 22-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» победили, ЦСКА проиграл в Туле

⚽ Завершился 22-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» победили, ЦСКА проиграл в Туле

15 марта 2021, 07:15
3

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Химки – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мирзов, 49 (с пенальти).

Удаления: Трошечкин, 90 (вторая ж.к.) – нет.

Урал (Екатеринбург) – Ротор (Волгоград) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бикфалви, 83.

Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Пантелеев (с пенальти), 42; 2:0 – Ломовицкий, 45; 2:1 – Тикнизян, 90.

Удаления: Громыко, 90+1; Довбня, 90+4 – нет.

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Караваев, 52; 2:0 – Азмун, 64 (с пенальти); 3:0 – Дзюба, 74; 4:0 – Мостовой, 80.

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Маслов, 18 (в свои ворота); 1:1 – Мозес, 30; 1:2 – Соболев, 63 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Уфа – Рубин (Казань) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Макаров, 30; 0:2 – Кварацхелия, 42; 0:3 – Самошников, 74.

Тамбов – Краснодар – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Кабелла, 27; 0:2 – Газинский, 68; 0:3 – Ольссон, 75; 0:4 – Ионов, 88 (с пенальти).

Локомотив (Москва) – Сочи – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Камано, 42; 2:0 – Камано, 57; 2:1 – Юсупов, 58; 3:1 – Смолов, 89.

Текстовая онлайн-трансляция

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Химки Ростов Урал Ротор ЦСКА Арсенал Зенит Ахмат Спартак Динамо Локомотив Уфа Краснодар Рубин Тамбов Сочи
Комментарии (3)
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zra78
1615538835
Заголовки у бомбардира просто ужас,чего уж тогда добавьте ещё а в четверг с Уралом....
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MaxRnD
1615714070
Локо могут сегодня тормознуть, хотя есть слабая надежда, что после скандала в Химках всё-таки побоятся
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sobaka120982
1615725226
Верю в Сочи!!!!! Возвращайтесь с победой пацаны! Погодка у нас как раз под стать летняяя наладилась
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