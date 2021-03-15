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    ⚽ Завершился 22-й тур РПЛ. «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» победили, ЦСКА проиграл в Туле

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Химки – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мирзов, 49 (с пенальти).

    Удаления: Трошечкин, 90 (вторая ж.к.) – нет.

    Урал (Екатеринбург) – Ротор (Волгоград) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бикфалви, 83.

    Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Пантелеев (с пенальти), 42; 2:0 – Ломовицкий, 45; 2:1 – Тикнизян, 90.

    Удаления: Громыко, 90+1; Довбня, 90+4 – нет.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Караваев, 52; 2:0 – Азмун, 64 (с пенальти); 3:0 – Дзюба, 74; 4:0 – Мостовой, 80.

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Маслов, 18 (в свои ворота); 1:1 – Мозес, 30; 1:2 – Соболев, 63 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа – Рубин (Казань) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Макаров, 30; 0:2 – Кварацхелия, 42; 0:3 – Самошников, 74.

    Тамбов – Краснодар – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кабелла, 27; 0:2 – Газинский, 68; 0:3 – Ольссон, 75; 0:4 – Ионов, 88 (с пенальти).

    Локомотив (Москва) – Сочи – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Камано, 42; 2:0 – Камано, 57; 2:1 – Юсупов, 58; 3:1 – Смолов, 89.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2021 07:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 14 марта 2021, 15:33

      Верю в Сочи!!!!! Возвращайтесь с победой пацаны! Погодка у нас как раз под стать летняяя наладилась

      1
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 14 марта 2021, 12:27

      Локо могут сегодня тормознуть, хотя есть слабая надежда, что после скандала в Химках всё-таки побоятся

      2
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      Рейтинг: +33709

      zra78 12 марта 2021, 11:47

      Заголовки у бомбардира просто ужас,чего уж тогда добавьте ещё а в четверг с Уралом....

      15
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