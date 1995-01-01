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    Лапорта – после избрания президентом «Барселоны»: «Перед нами стоит много целей, и мы обязательно их достигнем»

    Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал свое избрание на пост.

    «Благодарю всех, кто поддержал мою кандидатуру. Это были самые важные выборы в истории, проведенные в ситуации максимальной сложности из-за пандемии. Особая благодарность нашим футболистам. Многие из них приехали, чтобы принять участие в этих выборах, и они гордятся этим.

    «Барселона» должна вновь стать счастливой и устойчивой экономически. Перед нами стоит много целей, и мы обязательно их достигнем. Для этого нам всем нужно работать вместе, у нас замечательная семья.

    Самое большое, что мы можем сделать для «Барсы», – это любить ее, любить сильнее, чем когда-либо. Да здравствует «Барса», да здравствует Каталония!» – сказал Лапорта.

    • Он набрал на выборах 54,28% голосов.
    • Виктора Фонта поддержали 29,29%, Тони Фрейшу – 8,58%.
    • Лапорта уже был президентом «Барсы» с 2003 по 2010 год.

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    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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