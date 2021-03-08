Лапорта – после избрания президентом «Барселоны»: «Перед нами стоит много целей, и мы обязательно их достигнем»

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал свое избрание на пост.

«Благодарю всех, кто поддержал мою кандидатуру. Это были самые важные выборы в истории, проведенные в ситуации максимальной сложности из-за пандемии. Особая благодарность нашим футболистам. Многие из них приехали, чтобы принять участие в этих выборах, и они гордятся этим.

«Барселона» должна вновь стать счастливой и устойчивой экономически. Перед нами стоит много целей, и мы обязательно их достигнем. Для этого нам всем нужно работать вместе, у нас замечательная семья.

Самое большое, что мы можем сделать для «Барсы», – это любить ее, любить сильнее, чем когда-либо. Да здравствует «Барса», да здравствует Каталония!» – сказал Лапорта.