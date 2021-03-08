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  • ⚽ Завершился 21-й тур РПЛ. «Спартак» разгромил «Краснодар», ЦСКА и «Динамо» победили, «Зенит» проиграл

⚽ Завершился 21-й тур РПЛ. «Спартак» разгромил «Краснодар», ЦСКА и «Динамо» победили, «Зенит» проиграл

8 марта 2021, 21:17
10

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Рондон (с пенальти), 38; 2:0 – Влашич, 52.

Ротор (Волгоград) – Химки – 0:0

Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 0:0

Удаления: нет – Бурмистров, 90+4.

Урал (Екатеринбург) – Уфа – 0:0

Динамо (Москва) – Тамбов – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Грулев, 38; 2:0 – Моро (с пенальти), 90.

Спартак (Москва) – Краснодар – 6:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Соболев, 2; 2:0 – Промес, 8; 2:1 – Газинский, 56; 3:1 – Соболев, 61; 4:1 – Ларссон, 63; 5:1 – Понсе, 75; 6:1 – Ларссон, 83.

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Смолов, 71; 0:2 – Мурило, 75; 0:3 – Жемалетдинов, 85.

Текстовая онлайн-трансляция

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Деспотович (с пенальти), 41; 1:1 – Азмун, 75; 2:1 – Макаров, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Сочи Спартак Динамо Ростов Краснодар Локомотив Рубин Ахмат Арсенал Химки Урал Уфа Ротор Тамбов
Комментарии (10)
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Великий Глaдиатор
1615024667
уже что-то заранее стыдно за федунятник гы-гы-ЫГ
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mamba9090909
1615033202
Ужас, толчки с спину, грубая игра, гол из офсайда - а судья молчит.))
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paracetamol
1615108400
Скучновато тур начался, 2 нулевых ничьи и беззубая победа с пенальти, интересно, что будет дальше?
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alex1951
1615109839
Сегодня не скажешь : Что немцу смерть ,то русскому радость ..... И Динамо и Спартак в такой упряжке,что ,как в песне ,, ...если радость на всех одна ,то и беда одна,,....Давай ,,германский генералитет,, со свистом и к золоту!
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Отжогин
1615119246
По логике мясные сегодня должны бы победить, ибо: 1) "Краснодар" по статистике больше отдавал им очки, нежели брал; 2) Быки нынче весьма печальны. НО: учитывая, что "Спартак" имеет обыкновение продувать, когда от него ждут противоположного результата - возможно всё.
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NewLife
1615192039
Всех футболисток и читательниц Бомбардира с 8 Марта, будьте всегда красивыми и любимыми!
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GoLenaStop
1615277264
Красивое решение рук.РПЛ - опять тех, кто с деньгами, - подравнять...чтоб , типа, никого не обидеть... СПБ, МАСКВА, ССОЧИ! УРА Газпрому и ВВП!!!! Предсказуемо. ХА!
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