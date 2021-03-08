⚽ Завершился 21-й тур РПЛ. «Спартак» разгромил «Краснодар», ЦСКА и «Динамо» победили, «Зенит» проиграл

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур
ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Рондон (с пенальти), 38; 2:0 – Влашич, 52.
Ротор (Волгоград) – Химки – 0:0
Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 0:0
Удаления: нет – Бурмистров, 90+4.
Урал (Екатеринбург) – Уфа – 0:0
Динамо (Москва) – Тамбов – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Грулев, 38; 2:0 – Моро (с пенальти), 90.
Спартак (Москва) – Краснодар – 6:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Соболев, 2; 2:0 – Промес, 8; 2:1 – Газинский, 56; 3:1 – Соболев, 61; 4:1 – Ларссон, 63; 5:1 – Понсе, 75; 6:1 – Ларссон, 83.
Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Смолов, 71; 0:2 – Мурило, 75; 0:3 – Жемалетдинов, 85.
Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Деспотович (с пенальти), 41; 1:1 – Азмун, 75; 2:1 – Макаров, 90+2.