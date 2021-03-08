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    ⚽ Завершился 21-й тур РПЛ. «Спартак» разгромил «Краснодар», ЦСКА и «Динамо» победили, «Зенит» проиграл

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рондон (с пенальти), 38; 2:0 – Влашич, 52.

    Ротор (Волгоград) – Химки – 0:0

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 0:0

    Удаления: нет – Бурмистров, 90+4.

    Урал (Екатеринбург) – Уфа – 0:0

    Динамо (Москва) – Тамбов – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Грулев, 38; 2:0 – Моро (с пенальти), 90.

    Спартак (Москва) – Краснодар – 6:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Соболев, 2; 2:0 – Промес, 8; 2:1 – Газинский, 56; 3:1 – Соболев, 61; 4:1 – Ларссон, 63; 5:1 – Понсе, 75; 6:1 – Ларссон, 83.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Смолов, 71; 0:2 – Мурило, 75; 0:3 – Жемалетдинов, 85.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Деспотович (с пенальти), 41; 1:1 – Азмун, 75; 2:1 – Макаров, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    08.03.2021 21:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 9 марта 2021, 11:07

      Красивое решение рук.РПЛ - опять тех, кто с деньгами, - подравнять...чтоб , типа, никого не обидеть... СПБ, МАСКВА, ССОЧИ! УРА Газпрому и ВВП!!!!
      Предсказуемо.
      ХА!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 8 марта 2021, 11:27

      Всех футболисток и читательниц Бомбардира с 8 Марта, будьте всегда красивыми и любимыми!

      3
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      Рейтинг: +271

      Отжогин 7 марта 2021, 15:14

      По логике мясные сегодня должны бы победить, ибо:
      1) "Краснодар" по статистике больше отдавал им очки, нежели брал;
      2) Быки нынче весьма печальны.
      НО: учитывая, что "Спартак" имеет обыкновение продувать, когда от него ждут противоположного результата - возможно всё.

      -1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 7 марта 2021, 12:37

      Сегодня не скажешь : Что немцу смерть ,то русскому радость .....
      И Динамо и Спартак в такой упряжке,что ,как в песне ,, ...если радость на всех одна ,то и беда одна,,....Давай ,,германский генералитет,, со свистом и к золоту!

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 7 марта 2021, 12:13

      Скучновато тур начался, 2 нулевых ничьи и беззубая победа с пенальти, интересно, что будет дальше?

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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 6 марта 2021, 15:20

      Ужас, толчки с спину, грубая игра, гол из офсайда - а судья молчит.))

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      Рейтинг: +69

      Великий Глaдиатор 6 марта 2021, 12:57

      уже что-то заранее стыдно за федунятник
      гы-гы-ЫГ

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