Чемпион мира-1958 Альтафини: «Роналду никогда не догонит ни Пеле, ни Месси, ни Марадону»

при все уважении ко всем троим выше перечисленным, но во многом Криш уже лучше!!! и не хуже чем Пеле, у которого фигова туча мячей из двора записаны.
Чемпион мира 1958 года в составе сборной Бразилии Жозе Альтафини высказался о рекорде нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по голам в официальных матчах.
«Интересно, кто придумывает эти нелепые рейтинги? Роналду никого не догнал. У Пеле 1225 голов в официальных матчах, а не в товарищеских или в каких-либо еще.
Эти рекорды нужны только для того, чтобы кому-то угодить. Роналду не догнал Пеле и никогда не догонит!
Роналду никогда не достигнет уровня Пеле. Он не догонит ни Месси, ни Марадону» – сказал Альтафини.
- Роналду – лучший бомбардир в истории футбола по версии нескольких статистических порталов.
- Пеле – единственный трехкратный чемпион мира.