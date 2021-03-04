Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чемпион мира-1958 Альтафини: «Роналду никогда не догонит ни Пеле, ни Месси, ни Марадону»

Чемпион мира-1958 Альтафини: «Роналду никогда не догонит ни Пеле, ни Месси, ни Марадону»

4 марта 2021, 14:31
16

Чемпион мира 1958 года в составе сборной Бразилии Жозе Альтафини высказался о рекорде нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по голам в официальных матчах.

«Интересно, кто придумывает эти нелепые рейтинги? Роналду никого не догнал. У Пеле 1225 голов в официальных матчах, а не в товарищеских или в каких-либо еще.

Эти рекорды нужны только для того, чтобы кому-то угодить. Роналду не догнал Пеле и никогда не догонит!

Роналду никогда не достигнет уровня Пеле. Он не догонит ни Месси, ни Марадону» – сказал Альтафини.

  • Роналду – лучший бомбардир в истории футбола по версии нескольких статистических порталов.
  • Пеле – единственный трехкратный чемпион мира.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Ювентус Бразилия Месси Лионель Роналду Криштиану Марадона Диего Пеле
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1614858182
Только Пеле кроме Бразилии и США ни где больше не играл. И все знают какого уровня команды в этих чемпионатах играли. Не стал бы так преувеличивать достижения Пеле.
Ответить
absent32
1614859255
при все уважении ко всем троим выше перечисленным, но во многом Криш уже лучше!!! и не хуже чем Пеле, у которого фигова туча мячей из двора записаны.
Ответить
Sedoi_Goblin
1614861975
Интересно. А если Пеле и Роналду местами поменять (одного в 60-70 года,а второго к нам),кто круче будет?
Ответить
DOCTOR PENALTY
1614864904
Вякают все кому ни лень, а Роналду забивает. И молодец, что забивает на тех, кто вякает!
Ответить
серега кашин
1614865570
роналду уже не ниже а то и выше того же пеле и тем более наркомана марадоны
Ответить
LiveChelsea
1614876339
Старческий маразм...
Ответить
dim29
1614879312
Как по мне Рон уже давно всем всё доказал,прежде всего себе,а вы Уважаемый лайте дальше,прошу прощения за сленг.
Ответить
vavilon69
1614881952
Жозе что то покурил, не то.
Ответить
Боцман59rus
1614885014
Конечно не догонит, он просто бегает в другой лиге, а не на пляжах Бразилии
Ответить
Venom888
1614889831
Рон доказал уже все, это его скорее всего уже не догонит никто, ну или максимум Месси, если постарается. А такого уровня напов и нет в нашем футболке пока.
Ответить
Главные новости
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
2
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
1
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
2
Все новости
Все новости
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
10
«Реал» может купить за 60 миллионов француза, сыгравшего 5 матчей на ЧМ-2026
09:21
1
ФотоМората нашел новый клуб
Вчера, 19:18
Фото«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
Вчера, 11:47
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
26 августа
2
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Канчельскис поедет на стажировку в клуб Серии A
26 августа
Фото«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
Канчельскис просил переноса игры брянского «Динамо» из-за 100-летия «Фиорентины»: «Разочаровался в наших «футбольных» деятелях»
25 августа
9
Серия А. «Болонья» Тедеско проиграла в 1-м туре, «Рома» разгромила «Фиорентину»
24 августа
Серия А. «Ювентус», «Милан» и «Аталанта» выиграли в 1-м туре
23 августа
Серия А. «Интер» начал защиту титула с крупной победы
22 августа
Фото«Наполи» арендовал игрока «Челси»
22 августа
«Динамо Мх» назвало цену на Аззи для ЦСКА
22 августа
Игрок «Динамо Мх» хочет перейти в ЦСКА
22 августа
2
Фото«Интер» купил за 30 миллионов полузащитника «Ливерпуля»
21 августа
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
21 августа
1
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
21 августа
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
20 августа
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
20 августа
6
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
20 августа
1
Игрок «Ювентуса» получил травму после подката болельщика
20 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
1
ФотоЗащитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
19 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+