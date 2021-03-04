Чемпион мира-1958 Альтафини: «Роналду никогда не догонит ни Пеле, ни Месси, ни Марадону»

Чемпион мира 1958 года в составе сборной Бразилии Жозе Альтафини высказался о рекорде нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по голам в официальных матчах.

«Интересно, кто придумывает эти нелепые рейтинги? Роналду никого не догнал. У Пеле 1225 голов в официальных матчах, а не в товарищеских или в каких-либо еще.

Эти рекорды нужны только для того, чтобы кому-то угодить. Роналду не догнал Пеле и никогда не догонит!

Роналду никогда не достигнет уровня Пеле. Он не догонит ни Месси, ни Марадону» – сказал Альтафини.