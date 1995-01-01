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    Чемпион мира-1958 Альтафини: «Роналду никогда не догонит ни Пеле, ни Месси, ни Марадону»

    Чемпион мира 1958 года в составе сборной Бразилии Жозе Альтафини высказался о рекорде нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по голам в официальных матчах.

    «Интересно, кто придумывает эти нелепые рейтинги? Роналду никого не догнал. У Пеле 1225 голов в официальных матчах, а не в товарищеских или в каких-либо еще.

    Эти рекорды нужны только для того, чтобы кому-то угодить. Роналду не догнал Пеле и никогда не догонит!

    Роналду никогда не достигнет уровня Пеле. Он не догонит ни Месси, ни Марадону» – сказал Альтафини.

    • Роналду – лучший бомбардир в истории футбола по версии нескольких статистических порталов.
    • Пеле – единственный трехкратный чемпион мира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2677

      absent32 25 минут назад

      при все уважении ко всем троим выше перечисленным, но во многом Криш уже лучше!!! и не хуже чем Пеле, у которого фигова туча мячей из двора записаны.

      2
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      Рейтинг: +8466

      Hektor 84 43 минуты назад

      Только Пеле кроме Бразилии и США ни где больше не играл. И все знают какого уровня команды в этих чемпионатах играли. Не стал бы так преувеличивать достижения Пеле.

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