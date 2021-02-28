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    ⚽ РПЛ. «Спартак» уступил «Рубину», «Краснодар» спасся в матче с «Уралом», «Динамо» победило «Ахмат»

    Сегодня, 28 февраля, 20-й тур РПЛ завершился тремя матчами.

    «Спартак» сыграл в Москве с «Рубином» (0:2), «Ахмат» принял «Динамо» (1:2), а «Краснодар»«Урал» (2:2).

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Деспотович, 53; 0:2 – Деспотович, 89.

    Удаления: Зобнин, 45+4 (вторая ж.к.) – Абильдгор, 71 (вторая ж.к.).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Фомин, 7 (с пенальти); 0:2 – Захарян, 37; 1:2 – Швец, 68.

    Удаления: Тимофеев, 78 (вторая ж.к.) – нет.

    Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сулейманов, 12; 1:1 – Аугустыняк, 52; 1:2 – Аугустыняк, 59; 2:2 – Кабелла, 86.

    Удаления: Смольников, 35 (вторая ж.к.) – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Тамбов – Ротор (Волгоград) – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Архипов, 41; 1:1 – Гигашвили, 54 (в свои ворота); 1:2 – Понсе, 58; 1:3 – Кипиани, 71.

    Химки – Уфа – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Конате, 49; 2:0 – Глушаков, 62; 2:1 – Камилов, 90+4.

    Удаление: Кухарчук, 74 – нет.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Соу, 44; 1:1 – Поярков, 73 (в свои ворота); 2:1 – Кузяев, 78; 2:2 – Соу, 89.

    Удаления: нет – Осипенко, 56.

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лисакович, 6: 2:0 – Крыховяк, 41.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Арсенал (Тула) – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Заболотный, 51; 2:0 – Терехов, 53; 3:0 – Жоаозиньо, 58; 4:0 – Юсупов, 67.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2021 21:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 28 февраля 2021, 23:04

      У Спартака самая убогая игра, физика - ноль, столько фолов!!!
      Даже Арсенал играл понятно во что, ну договорняк Саранский за скобки.

      1
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 28 февраля 2021, 22:37

      Одна радость - поражение Ахмата.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 28 февраля 2021, 22:22

      Безбородова после игры сняли с самолёта и увезли в горы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > MaxRnD 28 февраля 2021, 22:59

      Просто "сняли"

      2
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      Рейтинг: +3961

      Kollljan 28 февраля 2021, 07:35

      Зенит упрочил лидерство. Молодцы!!! Мясные сегодня потерпят от Рубина.

      8
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      Рейтинг: +3961

      Kollljan > Голубая устрица 28 февраля 2021, 16:16

      Так потерпели уже! Гы-гы-гы.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Kollljan 28 февраля 2021, 23:13

      Хорошо предсказал, мне почему-то казалось,что ничью смогут сотворить подопечные Слуцкого, а тут превзошли себя!Очень неожиданно и приятно!

      3
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      Рейтинг: +363

      BlackMurderDeco 28 февраля 2021, 02:07

      Локо молодцы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 27 февраля 2021, 10:49

      Локо поставит крест на лошадиных планах. А Зенит - чемпион!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 26 февраля 2021, 18:31

      Дождались футбола!!!

      7
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 26 февраля 2021, 17:56

      никакой ковид им не страшен, не тонет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -147

      мамаша аларма 26 февраля 2021, 16:46

      кто минусует тут из терпил зенета у вас мамаша подохнетт

      0
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      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 > мамаша аларма 28 февраля 2021, 09:49

      Не перегибай ибо ты хуже всех раз такое пишешь,ну или уровень развития у тебя на уровне тумбочки!!!

      0
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      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 > литлбой77 28 февраля 2021, 12:27

      Родители это святое,те кто такое пишет заведомо убытки!!!

      0
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 26 февраля 2021, 14:48

      матч года - Тамбов-Ротор... в Саранске и минус 1 лимон из бюджета...

      3
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > JTherry 27 февраля 2021, 10:49

      И зачем нам это хождение по мукам?

      3
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > paracetamol 27 февраля 2021, 21:28

      болелам это непонятно, и нужно только Дюк-оффу, Прядкину, спонсорам и букмекерам...

      3
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