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  • ⚽ РПЛ. «Спартак» уступил «Рубину», «Краснодар» спасся в матче с «Уралом», «Динамо» победило «Ахмат»

⚽ РПЛ. «Спартак» уступил «Рубину», «Краснодар» спасся в матче с «Уралом», «Динамо» победило «Ахмат»

28 февраля 2021, 21:40
18

Сегодня, 28 февраля, 20-й тур РПЛ завершился тремя матчами.

«Спартак» сыграл в Москве с «Рубином» (0:2), «Ахмат» принял «Динамо» (1:2), а «Краснодар»«Урал» (2:2).

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Деспотович, 53; 0:2 – Деспотович, 89.

Удаления: Зобнин, 45+4 (вторая ж.к.) – Абильдгор, 71 (вторая ж.к.).

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Фомин, 7 (с пенальти); 0:2 – Захарян, 37; 1:2 – Швец, 68.

Удаления: Тимофеев, 78 (вторая ж.к.) – нет.

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Сулейманов, 12; 1:1 – Аугустыняк, 52; 1:2 – Аугустыняк, 59; 2:2 – Кабелла, 86.

Удаления: Смольников, 35 (вторая ж.к.) – нет.

Текстовая онлайн-трансляция

Тамбов – Ротор (Волгоград) – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Архипов, 41; 1:1 – Гигашвили, 54 (в свои ворота); 1:2 – Понсе, 58; 1:3 – Кипиани, 71.

Химки – Уфа – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Конате, 49; 2:0 – Глушаков, 62; 2:1 – Камилов, 90+4.

Удаление: Кухарчук, 74 – нет.

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Соу, 44; 1:1 – Поярков, 73 (в свои ворота); 2:1 – Кузяев, 78; 2:2 – Соу, 89.

Удаления: нет – Осипенко, 56.

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Лисакович, 6: 2:0 – Крыховяк, 41.

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Арсенал (Тула) – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Заболотный, 51; 2:0 – Терехов, 53; 3:0 – Жоаозиньо, 58; 4:0 – Юсупов, 67.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Ротор Химки Уфа Зенит Ростов Локомотив ЦСКА Сочи Арсенал Спартак Рубин Ахмат Динамо Краснодар Урал
Комментарии (18)
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мамаша аларма
1614332991
позор зенету клубу фавлер
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JTherry
1614340092
матч года - Тамбов-Ротор... в Саранске и минус 1 лимон из бюджета...
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мамаша аларма
1614347203
кто минусует тут из терпил зенета у вас мамаша подохнетт
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mamba9090909
1614353515
Дождались футбола!!!
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paracetamol
1614412157
Локо поставит крест на лошадиных планах. А Зенит - чемпион!
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BlackMurderDeco
1614467227
Локо молодцы
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Kollljan
1614486925
Зенит упрочил лидерство. Молодцы!!! Мясные сегодня потерпят от Рубина.
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MaxRnD
1614540124
Безбородова после игры сняли с самолёта и увезли в горы
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Fusballer
1614541020
Одна радость - поражение Ахмата.
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Боцман59rus
1614542647
У Спартака самая убогая игра, физика - ноль, столько фолов!!! Даже Арсенал играл понятно во что, ну договорняк Саранский за скобки.
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