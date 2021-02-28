⚽ РПЛ. «Спартак» уступил «Рубину», «Краснодар» спасся в матче с «Уралом», «Динамо» победило «Ахмат»

Сегодня, 28 февраля, 20-й тур РПЛ завершился тремя матчами.
«Спартак» сыграл в Москве с «Рубином» (0:2), «Ахмат» принял «Динамо» (1:2), а «Краснодар» – «Урал» (2:2).
Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур
Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Деспотович, 53; 0:2 – Деспотович, 89.
Удаления: Зобнин, 45+4 (вторая ж.к.) – Абильдгор, 71 (вторая ж.к.).
Ахмат (Грозный) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Фомин, 7 (с пенальти); 0:2 – Захарян, 37; 1:2 – Швец, 68.
Удаления: Тимофеев, 78 (вторая ж.к.) – нет.
Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Сулейманов, 12; 1:1 – Аугустыняк, 52; 1:2 – Аугустыняк, 59; 2:2 – Кабелла, 86.
Удаления: Смольников, 35 (вторая ж.к.) – нет.
Тамбов – Ротор (Волгоград) – 1:3 (1:0)
Голы: 1:0 – Архипов, 41; 1:1 – Гигашвили, 54 (в свои ворота); 1:2 – Понсе, 58; 1:3 – Кипиани, 71.
Голы: 1:0 – Конате, 49; 2:0 – Глушаков, 62; 2:1 – Камилов, 90+4.
Удаление: Кухарчук, 74 – нет.
Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Соу, 44; 1:1 – Поярков, 73 (в свои ворота); 2:1 – Кузяев, 78; 2:2 – Соу, 89.
Удаления: нет – Осипенко, 56.
Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Лисакович, 6: 2:0 – Крыховяк, 41.
Сочи – Арсенал (Тула) – 4:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Заболотный, 51; 2:0 – Терехов, 53; 3:0 – Жоаозиньо, 58; 4:0 – Юсупов, 67.