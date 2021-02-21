Кубок России. ЦСКА примет «СКА-Хабаровск», «Локомотив» – «Тамбов»

Сегодня, 21 февраля, продолжится 1/8 финала Кубка России. Сначала ЦСКА в Москве сыграет с представителем ФНЛ «СКА-Хабаровском».

«Локомотив» затем в Черкизово примет «Тамбов», идущий на последнем месте в чемпионате России.

В дерби Краснодарского края встретятся участник плей-офф Лиги Европы «Краснодар» и «Сочи».

Завершится программа в Ростове-на-Дону – «Ростов» сыграет с «Ахматом».

Кубок России. 1/8 финала

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Кузяев, 19; 1:1 – Панченко, 25; 1:2 – Бауэр, 37 (с пенальти).

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Фомин, 16 (с пенальти); 2:0 – Тюкавин, 70.

Удаления: нет – Мозес, 81 (вторая ж.к.).

Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА (Москва) – СКА-Хабаровск (Хабаровск)

21 февраля, 14:30 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Тамбов

21 февраля, 17:00 по Москве

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Сочи

21 февраля, 17:00 по Москве

Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)

21 февраля, 19:30 по Москве

Уфа – Урал (Екатеринбург)

22 февраля, 12:00 по Москве

Химки – Крылья Советов (Самара)

22 февраля, 14:30 по Москве

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