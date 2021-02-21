Кубок России. ЦСКА примет «СКА-Хабаровск», «Локомотив» – «Тамбов»

Сегодня, 21 февраля, продолжится 1/8 финала Кубка России. Сначала ЦСКА в Москве сыграет с представителем ФНЛ «СКА-Хабаровском».
«Локомотив» затем в Черкизово примет «Тамбов», идущий на последнем месте в чемпионате России.
В дерби Краснодарского края встретятся участник плей-офф Лиги Европы «Краснодар» и «Сочи».
Завершится программа в Ростове-на-Дону – «Ростов» сыграет с «Ахматом».
Кубок России. 1/8 финала
Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула) – 1:2 (1:2)
Голы: 1:0 – Кузяев, 19; 1:1 – Панченко, 25; 1:2 – Бауэр, 37 (с пенальти).
Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Фомин, 16 (с пенальти); 2:0 – Тюкавин, 70.
Удаления: нет – Мозес, 81 (вторая ж.к.).
ЦСКА (Москва) – СКА-Хабаровск (Хабаровск)
21 февраля, 14:30 по Москве
21 февраля, 17:00 по Москве
21 февраля, 17:00 по Москве
Ростов (Ростов-на-Дону) – Ахмат (Грозный)
21 февраля, 19:30 по Москве
22 февраля, 12:00 по Москве
Химки – Крылья Советов (Самара)
22 февраля, 14:30 по Москве