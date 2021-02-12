Оздоев: «На поле готов умирать за любого нашего вне зависимости, прав он или нет. Это война»

Это война.
- Дурачок, из-за этого тебя и выгоняют постоянно. Карточки свои посчитай!
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев охарактеризовал свою философию на поле. Для него превыше всего командный дух.
«Когда я выхожу на поле, готов умирать за любого нашего. Вне зависимости от того, прав он или виноват, а лишь потому, что он в моей команде. Считаю, на поле каждый должен быть друг за друга. Как говорится, на войне не спрашивают, прав ты или виноват. Это война на поле, кто вместе, тот еe и выиграет!» – сказал Оздоев.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- На следующей неделе команда сыграет в Кубке России против «Арсенала».
- Оздоев играет в Санкт-Петербурге с 2018 года.