Оздоев: «На поле готов умирать за любого нашего вне зависимости, прав он или нет. Это война»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев охарактеризовал свою философию на поле. Для него превыше всего командный дух.

«Когда я выхожу на поле, готов умирать за любого нашего. Вне зависимости от того, прав он или виноват, а лишь потому, что он в моей команде. Считаю, на поле каждый должен быть друг за друга. Как говорится, на войне не спрашивают, прав ты или виноват. Это война на поле, кто вместе, тот еe и выиграет!» – сказал Оздоев.