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    Оздоев: «На поле готов умирать за любого нашего вне зависимости, прав он или нет. Это война»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев охарактеризовал свою философию на поле. Для него превыше всего командный дух.

    «Когда я выхожу на поле, готов умирать за любого нашего. Вне зависимости от того, прав он или виноват, а лишь потому, что он в моей команде. Считаю, на поле каждый должен быть друг за друга. Как говорится, на войне не спрашивают, прав ты или виноват. Это война на поле, кто вместе, тот еe и выиграет!» – сказал Оздоев.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • На следующей неделе команда сыграет в Кубке России против «Арсенала».
    • Оздоев играет в Санкт-Петербурге с 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9808

      paracetamol 1 час назад

      Это война.
      - Дурачок, из-за этого тебя и выгоняют постоянно. Карточки свои посчитай!

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      Рейтинг: +1275

      elessar arnor 1 час назад

      на мячик внимание переключи

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