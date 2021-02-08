«Манчестер Сити» планирует начать переговоры с Месси в марте-апреле

«Манчестер Сити» не утратил интерес к капитану «Барселоны» Лионелю Месси, который летом может стать свободным агентом, пишет ESPN.

По информации источника, английский клуб планирует начать переговоры с 33-летним футболистом в марте или апреле.

При этом представители «Сити» регулярно общаются с окружением аргентинца, но не допускают утечку данных в СМИ.

Манчестерцы выбрали менее агрессивную тактику по сравнению с «ПСЖ», чьи игроки и тренеры открыто заявляют о желании видеть Месси в своей команде. Такая информационная шумиха только раздражает и отталкивает форварда, поэтому клуб АПЛ решил действовать осторожнее.