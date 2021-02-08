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    «Манчестер Сити» планирует начать переговоры с Месси в марте-апреле

    «Манчестер Сити» не утратил интерес к капитану «Барселоны» Лионелю Месси, который летом может стать свободным агентом, пишет ESPN.

    По информации источника, английский клуб планирует начать переговоры с 33-летним футболистом в марте или апреле.

    При этом представители «Сити» регулярно общаются с окружением аргентинца, но не допускают утечку данных в СМИ.

    Манчестерцы выбрали менее агрессивную тактику по сравнению с «ПСЖ», чьи игроки и тренеры открыто заявляют о желании видеть Месси в своей команде. Такая информационная шумиха только раздражает и отталкивает форварда, поэтому клуб АПЛ решил действовать осторожнее.

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    Источник: ESPN

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    08.02.2021 23:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2101

      CSKA57 28 минут назад

      И с кем тогда Барса останется? Атлетико Суаресом усилили во внутреннем чемпионате, Месси усилит на международном уровне.

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