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    Коман: «Левандовски – лучший игрок в мире сейчас. Он получит «Золотой мяч»

    Футболист «Баварии» Кингсли Коман охарактеризовал партнера Роберта Левандовски. Француз считает, что поляк станет обладателем «Золотого мяча».

    «Левандовски сейчас лучший игрок в мире. Он получит «Золотой мяч», причем заслужил его раньше», – сказал Коман.

    • Завтра, 8 февраля, в полуфинале КЧМ «Бавария» сыграет с египетским «Аль-Ахли».
    • Левандовски – лучший бомбардир сезона Бундеслиги.
    • Поляку 32 года, он стоит на рынке 60 миллионов евро.

    Левандовски: «Не имеет значения, сколько мне лет. Могу стать еще лучше»

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    Источник: твиттер Telefoot

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