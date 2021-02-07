Коман: «Левандовски – лучший игрок в мире сейчас. Он получит «Золотой мяч»

Футболист «Баварии» Кингсли Коман охарактеризовал партнера Роберта Левандовски. Француз считает, что поляк станет обладателем «Золотого мяча».

«Левандовски сейчас лучший игрок в мире. Он получит «Золотой мяч», причем заслужил его раньше», – сказал Коман.

Завтра, 8 февраля, в полуфинале КЧМ «Бавария» сыграет с египетским «Аль-Ахли».

Левандовски – лучший бомбардир сезона Бундеслиги.

Поляку 32 года, он стоит на рынке 60 миллионов евро.

Левандовски: «Не имеет значения, сколько мне лет. Могу стать еще лучше»