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    Левандовски: «Не имеет значения, сколько мне лет. Могу стать еще лучше»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски дал интервью в преддверии старта в клубном чемпионате мира. Поляк предупредил, что может увеличить результативность.

    «Не имеет значения, сколько мне лет. Я могу стать еще лучше.

    Если «Бавария» выиграет клубный чемпионат мира, это будет одним из самых значимых исторических достижений в футболе. Мы взяли все трофеи в 2020 году», – напомнил Левандовски.

    • Завтра, 8 февраля, в полуфинале КЧМ «Бавария» сыграет с египетским «Аль-Ахли».
    • Левандовски – лучший бомбардир сезона Бундеслиги.
    • Поляку 32 года, он стоит на рынке 60 миллионов евро.

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    Источник: твиттер ФИФА

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