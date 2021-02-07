Левандовски: «Не имеет значения, сколько мне лет. Могу стать еще лучше»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски дал интервью в преддверии старта в клубном чемпионате мира. Поляк предупредил, что может увеличить результативность.

«Не имеет значения, сколько мне лет. Я могу стать еще лучше.

Если «Бавария» выиграет клубный чемпионат мира, это будет одним из самых значимых исторических достижений в футболе. Мы взяли все трофеи в 2020 году», – напомнил Левандовски.