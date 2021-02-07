Левандовски: «Не имеет значения, сколько мне лет. Могу стать еще лучше»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски дал интервью в преддверии старта в клубном чемпионате мира. Поляк предупредил, что может увеличить результативность.
«Не имеет значения, сколько мне лет. Я могу стать еще лучше.
Если «Бавария» выиграет клубный чемпионат мира, это будет одним из самых значимых исторических достижений в футболе. Мы взяли все трофеи в 2020 году», – напомнил Левандовски.
- Завтра, 8 февраля, в полуфинале КЧМ «Бавария» сыграет с египетским «Аль-Ахли».
- Левандовски – лучший бомбардир сезона Бундеслиги.
- Поляку 32 года, он стоит на рынке 60 миллионов евро.
Источник: твиттер ФИФА